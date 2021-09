Mellendorf

Der Weg dorthin war mühsam, doch jetzt ist es amtlich: Das Holi-Festival am Sonnabend, 4. September, im Spaßbad Wedemark in Mellendorf kann stattfinden – und das sogar mit bis zu 2000 Feiernden statt der zwischenzeitlich geplanten maximal 1000 Besucher. Die ersten 1000 Tickets waren bereits vergriffen. Jetzt können Kurzentschlossene noch zum Zuge kommen.

Bunte Party dauert von 12 bis 22 Uhr

Anhänger des großen Farbrausches feiern regelmäßig einmal im Jahr beim Holi-Festival in der Wedemark, nur 2020 war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Inspiriert durch das indische Fest der Farben, legen beim Holi-Festival verschiedene Discjockeys elektronische Musik auf und kündigen Farb-Countdowns an, woraufhin jeder Besucher eine Hand voll Farbpulver in die Luft wirft. Am 4. September soll die bunte Freilichtparty nun von 12 bis 22 Uhr wieder auf dem Gelände des Spaßbads Mellendorf über die Bühne gehen – und zwar, wie bereits angekündigt, unter 2-G-Regeln nur für Geimpfte und Genesene.

Doch für den Veranstalter einer ganzen Reihe von Holi-Festivals, die Justa-Event GmbH aus Hannover, gestaltete sich die Organisation seines Festivals in der Wedemark in diesem Jahr kompliziert. Viele Genehmigungen sind dafür notwendig, die Gemeinde Wedemark reagierte für ihren Verantwortungsbereich auch sehr schnell.

Region: „Sicherheit vor Schnelligkeit“

Anders sah es laut Justa-Mitarbeiter Christian Fischer aber beim Gesundheitsamt der Region Hannover aus. Nach eigenen Angaben hatte Fischer seit Inkrafttreten der aktuellen Corona-Verordnung des Landes tagelang erfolglos versucht, mit dem Amt wegen des nötigen Hygienekonzeptes in Kontakt zu treten. Doch seine Mails seien unbeantwortet geblieben, und auch telefonisch sei niemand zu erreichen gewesen. „Eine Frechheit“ sei das, meint Fischer – und hat eine Vergleichsmöglichkeit: Für das Holi-Farbrausch-Festival in Osnabrück habe „innerhalb einer Stunde“ die Genehmigung des Hygienekonzeptes vorgelegen, berichtet er.

Bis zu 2000 Besucher können diesmal mitfeiern. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

War es wirklich Zufall? Nachdem diese Zeitung bei der Region Hannover Anfang der Woche in Sachen Holi angefragt hatte, ging alles plötzlich ganz schnell. „Es ist in der aktuellen Lage wichtig, Großveranstaltungen mit Sorgfalt zu prüfen – hier gilt Sicherheit vor Schnelligkeit“, teilte Regionssprecher Christoph Borschel tags darauf mit. Und: „Die Prüfung ist nun abgeschlossen, sodass das Gesundheitsamt der Region Hannover das Hygienekonzept und damit die Veranstaltung genehmigen wird.“

2-G-Regel ersetzt nicht die Maskenpflicht

Auch zur außerhalb Hamburgs noch wenig verbreiteten 2-G-Regelung, bei der nur Geimpfte und Genesene eingelassen werden und die die Justa-Event GmbH nun in Mellendorf zur Anwendung bringen will, bezieht die Region Stellung. „Das Gesundheitsamt begrüßt ausdrücklich, dass die Veranstalter ,2G‘ nutzen, da sich dadurch das Infektionsrisiko deutlich verringert“, so Borschel. Allerdings entstünden dem Veranstalter nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes dadurch keine Lockerungen: „Es sind weiterhin die Abstände einzuhalten. Soweit diese nicht eingehalten werden können, muss eine Maske getragen werden. Dies ist im Hygienekonzept des Veranstalters aber auch vorgesehen.“

Christian Fischer ist erleichtert, quasi auf den letzten Drücker doch noch alle Genehmigungen zusammen zu haben. Die 2-G-Regel erlaube dabei viele Freiheiten beim Holi-Festival. „So muss, sofern man sich in einer Gruppe von bekannten Personen befindet, beim Verzehr von Speisen und Getränken keine Maske getragen sowie kein Abstand eingehalten werden. Lediglich beim Anstellen an Ständen oder Unterschreiten des Abstandes zu anderen unbekannten Gruppen ist dann noch Masken zu tragen“, sagt er zur Erläuterung.

Noch sind Tickets zu haben

Beim Holi-Farbrausch am Sonnabend in Mellendorf, Am Freizeitpark 2, legen unter anderem OnlyMax, Adaptiv und Mashup Germany auf. Tickets gibt es ab 24,99 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr in den HAZ-/NP-Ticketshops, bei Eventim sowie auf www.holi-farbrausch.de.

Die Farben und T-Shirt gibt es vor Ort zu erwerben. Sie können auch mit einem Aufpreis-Ticket schon vorab gekauft werden.

Von Frank Walter