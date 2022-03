Oegenbostel

Der in der Feldmark in der Wedemark tot aufgefundene Hund ist nicht erschossen worden. Die Untersuchung des Tierkörpers in der Tierärztlichen Hochschule Hannover habe keine Hinweise auf eine Schussverletzung ergeben, teilte die Polizei aus Mellendorf am Dienstag mit.

Der Hund, vermutlich ein Beagle-Mischling, war am Sonntagmorgen von einer Spaziergängerin auf einem Feldweg an der Treiberstraße in Oegenbostel entdeckt worden. Eine Verletzung im Brustbereich des Vierbeiners ließen den Verdacht aufkommen, er wäre erschossen worden. Die Polizei hatte ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen, das sich nun erst einmal erledigt hat.

Noch hat sich kein Besitzer gemeldet

Die genaue Todesursache des Hundes ist nicht bekannt, er könnte aber einfach an Altersschwäche gestorben sein, vermutet Polizeisprecherin Andreas Gottschalk. „Er war schon sehr alt“, sagte sie. Die Verletzungen könnten nach dem Tod durch Tierfraß entstanden sein.

Ob es sich bei dem Hund, wie von Anwohnern vermutet, um das im Ort bekannte Tier handelt, ist noch unklar. „Das Tier ist nicht gechipt gewesen“, so Gottschalk. „Eine Zuordnung ist nicht möglich.“ Ein Besitzer habe sich noch nicht gemeldet. Und der von den Anwohnern vermutete Halter sei derzeit nicht zu Hause.

Von Andreas Krasselt