Mellendorf

Auch in diesem Jahr ist der Tag der offenen Tür coronabedingt in Präsenz nicht realisierbar. Daher will die IGS Wedemark ihre Schule digital präsentieren. Am Freitag, 18. Februar, ab 15 Uhr gibt sie über die Website www.igs-wedemark.de Informationen, wie das Lernen an der IGS Wedemark gelingt, und was es so besonders macht. Dazu stehen bis 17 Uhr das gesamte Schulleitungsteam sowie Mitglieder der erweiterten Schulleitung für Fragen in verschiedenen Videoräumen zur Verfügung.

Anmeldungen für Sekundarstufe I an der IGS Wedemark sind ab Mai möglich

Zusätzlich stellt die gesamte Schulgemeinschaft der IGS in Form von Videos, Podcasts, Diashows, Powerpoint-Präsentationen und Plakaten ihren Schulalltag vor. So wird auf digitalem Wege ein Einblick in den Schulalltag gegeben. Ohnehin gibt es an der Schule eine hohe Medienkompetenz. Die IGS-Schüler lernen sinnvoll und aufbauend den Umgang mit den iPads. Los geht es in den Jahrgängen fünf und sechs mit der Nutzung schuleigener iPads, damit dann mit dem Eintritt in den siebten Jahrgang ein eigenes iPad angeschafft und als Arbeitsmittel zielgerichtet genutzt werden kann.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Anschluss an den Tag der offenen Tür können sich Interessierte bei Fragen an das Sekretariat per E-Mail an info@igs-wedemark.de oder Anruf unter Telefon (0513o) 581160 wenden. Die Anmeldungen für die Sekundarstufe I sind im Mai möglich, alle Informationen dazu finden Interessierte nach den Osterferien auf der Schulhomepage.

Von Stephan Hartung