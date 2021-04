Wedemark

Ein Zeuge hat der Polizei am Donnerstagnachmittag eine weitere illegale Müllkippe in der Wedemark gemeldet. Entdeckt hatte er sie um 14.45 Uhr auf einem Feldweg im Bereich Auf dem Kessellande in Bissendorf. Die Polizeibeamten stellten vor Ort vier kleinere Asbestplatten fest und leiteten ein Umweltstrafverfahren ein.

Hinweise auf den Täter haben sich bislang nicht ergeben. Es ist jedoch denkbar, dass derselbe Verursacher auch den weiteren Baumüll abgeladen hatte, den die Polizei am Donnerstag an mehreren Kreis- und Landesstraßen in der Wedemark entdeckte. Zeugen sollten sich unter Telefon (05130) 9770 im Polizeikommissariat Mellendorf melden.

Von Frank Walter