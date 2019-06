Nach einem schweren Unfall auf der A 7 waren die Ausweichstrecken durch die Wedemark überlastet. Besonders auf der Landesstraße 190 gab es am Dienstagmorgen in Gailhof, Mellendorf sowie in Berkhof lange Staus. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt. Für einen eingeklemmten Sprinter-Fahrer kam jede Hilfe zu spät.