Bissendorf

Die Verantwortlichen des Imago Kunstvereins Wedemark freuen sich sehr: Sie dürfen mit Erlaubnis des Ordnungsamtes unter bestimmten Voraussetzungen endlich ihre neue Ausstellung „Die Zeit bleibt stehen“ des hannoverschen Künstlers Shige Fujishiro öffnen.

Fujishiro hat Imago das Angebot gemacht, vom 25. April bis 27. Juni jeweils sonntags zwischen 11 und 16 Uhr für persönliche Führungen in den Ausstellungsräumen, Am Markt 1 in Bissendorf, zur Verfügung zu stehen. Es darf sich jeweils ein Haushalt mit bis zu fünf Personen mit dem Künstler treffen.

Interessierte können sich für eine Terminfindung per E-Mail an shige_fujishiro@yahoo.co.jp mit dem Künstler in Verbindung setzten und erhalten dann eine Bestätigung ihres Terminwunsches. Termine werden jeweils zur vollen Stunde vergeben. Zum Termin muss die Anmeldebestätigung dann ausgedruckt oder digital mitgebracht werden. Ebenso muss jeder eine FFP2-Maske tragen.

Von Frank Walter