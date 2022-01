Mellendorf

Ein Impfangebot gegen das Coronavirus für Kinder von fünf bis elf Jahren gibt es am Sonnabend, 5. Februar, in der Jugendhalle in Mellendorf. Eltern können Termine für die Aktion im Impfportal Niedersachsen buchen.

Die Region Hannover stellt am ersten Sonnabend im Februar von 10 bis 17 Uhr Impfdosen für 200 Kinder zur Verfügung. In der Jugendhalle, Am Freizeitpark 1, verabreichen dann zwei mobile Impfteams mit zwei Ärzten die speziell auf Kinder abgestimmten Impfdosen.

Eltern können jetzt Impftermine buchen

Für die Erstimpfungen ist eine Anmeldung erforderlich. Auf www.impfportal-niedersachsen.de sind Termine buchbar. Der Tag der Zweitimpfungen in Mellendorf ist auch schon geplant: Sie werden am Sonnabend, 26. Februar, stattfinden. Die Vergabe der Uhrzeiten erfolgt vor Ort bei der Impfaktion am 5. Februar. Eine parallele Impfung von Erwachsenen ist an diesem Tag nicht möglich. Es können ausschließlich Kinder von fünf bis elf Jahren geimpft werden.

Mitzubringen sind neben dem Impfpass und dem Personalausweis der vollständig ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Corona-Schutzimpfung mit mRNA-Impfstoffen. Die Formulare hierfür sowie den Aufklärungsbogen zur Impfung gibt es auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de.

Von Frank Walter