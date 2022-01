Mellendorf

In der Gemeinde Wedemark wird der gemeinsame Kampf gegen die Corona-Pandemie mit einem sonntäglichen Impfangebot fortgesetzt. Dafür ist das Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6, am Sonntag, 9. Januar, geöffnet. Anmeldungen sind per E-Mail an nicole.wolf@wedemark.de zwingend erforderlich.

Dabei müssen Interessenten außer Namen und Adresse auch angeben, ob es sich um eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung handelt. Nach Eingang der Anmeldung antwortet das Team der Wedemärker Freiwilligenagentur bis Freitag, 7. Januar, teilt Rathaussprecher Magnus Wurm mit. Dabei wird auch das entsprechende Zeitfenster genannt. Verimpft wird der Wirkstoff von Moderna.

Von Sven Warnecke