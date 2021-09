Mellendorf

Die Hannover Scorpions und die Gemeinde Wedemark verbinden die Eishockey-Saisoneröffnungsfeier am Freitag, 10. September, in Mellendorf mit einer einmaligen Impfaktion.

„Die Vorstellung der neuen Mannschaft ist für alle Eishockeybegeisterten immer ein herausragender Termin im Jahreskalender“, sagt Scorpions-Geschäftsführer Eric Haselbacher. Diesmal neben einem Grillstand und dem Getränkeausschank ein mobiles Impfteam vor Ort. Es bietet allen Interessierten von 15 bis 19 Uhr die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das Angebot richtet sich ausdrücklich nicht nur an Eishockeyfans, auch andere Interessierte sind willkommen. Als Belohnung sponsern die Scorpions allen Teilnehmern ein Getränk und eine Bratwurst.

Erst impfen, dann erstes Saisonspiel schauen

Während sich die Gemeinde von der Aktion eine noch höhere Immunisierungsquote in der Wedemark erhofft, eröffnet diese für Haselbacher letztlich auch die Möglichkeit, noch mehr Eishockeyfans in die Lage zu versetzen, die Spiele im Stadion zu verfolgen. Denn dabei gilt die 2-G-Regel: Nur wer geimpft oder nachgewiesen von Covid-19 genesen ist, darf in die Eishalle. Wer sich am Freitag impfen lässt, schafft es noch rechtzeitig zum ersten Heimspiel der Saison am 1. Oktober gegen Rostock, den notwendigen Impfstatus zu erreichen. Denn geimpft wird mit dem Vakzin von Johnson & Johnson, das nur einmal verabreicht werden muss.

Gegen 17 Uhr wird die neue Mannschaft der Hannover Scorpions im Außenbereich des Stadions vorgestellt, um 20 Uhr startet dann das Vorbereitungsspiel gegen die Kassel Huskies. Das dürfen jedoch nur diejenigen in der Halle verfolgen, die dann bereits vollständig geimpft oder genesen sind.

Von Frank Walter