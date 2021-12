Mellendorf

Innerhalb von zwei Wochen haben sich in der Wedemärker Jugendhalle gut 2500 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Seither stehen wöchentlich von Dienstag bis Freitag an vier Tagen zwei Impfteams der Johanniter parat, um das Serum zu verabreichen.

Im Vergleich zu den anderen Regionskommunen geht die Gemeinde Wedemark aber einen eigenen Weg – denn geimpft wird nur nach Anmeldung. Nach Auskunft von Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) sei die Kommune damit auch sehr gut gefahren. Lange Warteschlangen oder genervte Impflinge habe es so nicht gegeben. Deshalb ist der Verwaltungschef überzeugt, mit dem Prozedere die richtige Strategie gewählt zu haben.

Dank der Terminvergabe gibt es in der Jugendhalle in Mellendorf keine langen Warteschlangen. Quelle: Sven Warnecke

Sturm auf Impftermine ist abgeflaut

In den ersten Tagen nach dem Impfstart waren die im Internet zu buchenden Termine innerhalb von Minuten vergriffen. Aktuell dauere das dann doch schon länger, räumt der Bürgermeister ein, „bis zu 24 Stunden“. Am Dienstag, 21. Dezember, von 10 bis 16 Uhr wird es allerdings erstmals einen Impftag ohne Terminvergabe geben. 300 Dosen stehen dabei zur Verfügung. Damit will die Gemeinde Zychlinskis Angaben zufolge speziell die Menschen erreichen, die keinen Zugang zum Internet haben oder bisher bei der Buchung eines Termins gescheitert waren. „Dabei kann es natürlich zu Warteschlangen kommen, wetterfeste und warme Kleidung ist dann ratsam“, empfiehlt Rathaussprecher Ewald Nagel.

Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Für Letztere gilt in der Region Hannover, dass sie bereits vier Monate nach der zweiten Corona-Impfung möglich ist. „Was bisher im Ermessen der Impfärzte lag, ist nun offizielle Linie.“ Kinder werden allerdings nicht geimpft. Nach dieser Aktion kehrt die Kommune aber wieder zur Terminvergabe zurück. Zychlinski kündigt Impftage auch zwischen Weihnachten und Neujahr sowie bis mindestens Mitte Januar in der Jugendhalle an.

Inzwischen ist die kommunale Einrichtung gegenüber dem Spaßbad auch wieder für den Wedemärker Nachwuchs geöffnet. Im vorderen Teil sei ein Treffen der Jugendlichen möglich, berichtet Zychlinski. „Das ist uns sehr wichtig, weil wir für die Kinder keine weiteren Einschränkungen wollten.“

Nur die Jugendhalle ist als Impfzentrum infrage gekommen

Die Jugendhalle sei allerdings die einzige Immobilie in der Gemeinde gewesen, die als Impfzentrum infrage gekommen sei. „Allein wegen der Erreichbarkeit“, meint der Verwaltungschef mit Verweis auf den nahen S-Bahnhof und die vielen Parkplätze drumherum. Zudem hätten der Kommune die Erfahrungen aus der Flüchtlingskrise geholfen. Seinerzeit war das Gebäude zu einer Notunterkunft umgebaut worden, die Infrastruktur sei noch vorhanden. Auch die einst installierten Trennwände habe es noch auf dem gemeindlichen Bauhof gegeben.

Für den Eintritt in das Impfzentrum in der Wedemärker Jugendhalle bedarf es einer FFP2-Maske. Quelle: Sven Warnecke

Zum Impfen sollten die ausgefüllten Unterlagen, der Personalausweis sowie der Impfpass mitgebracht werden. Die Formulare sind auf der Internetseite der Gemeinde www.wedemark.de abrufbar. Dort sind unter dem Stichwort „Terminvereinbarung“ auch die nächsten Termine für den 22. und 23. Dezember buchbar. Und noch einen Tipp hat Nagel parat: „Ab 15.30 Uhr besteht zudem die Chance, nicht verimpfte Vakzindosen zu erhalten. Es kann sich ab dann lohnen, auch ohne Termin in der Jugendhalle vorbeizuschauen.“

Von Sven Warnecke