Bissendorf

Die Ortsdurchfahrt von Bissendorf – die Landesstraße 383 – muss ab Montag, 6. Mai, für zehn Tage halbseitig in Fahrtrichtung Mellendorf gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Michaeliskirche und der Einmündung der Scherenbosteler Straße (K 102) an der sogenannten Schilling-Kreuzung. Die Gegenrichtung von Mellendorf in Richtung Kirche und Burgwedel bleibt passierbar. Anlieger, die aus Richtung Burgwedel kommen, können die Landesstraße bis in Höhe der Kirche befahren. Dies hat die Gemeinde Wedemark kurzfristig mitgeteilt. Der überörtliche Verkehr aus Richtung Burgwedel wird innerhalb Bissendorfs über die Kreisstraße 101 den Pinkvosshof und die Schlager Chaussee nach Schlage-Ickhorst und Scherenbostel umgeleitet.

Die Gemeinde nennt als Grund für die halbseitige Straßensperrung kurzfristige Arbeiten auf einer an der Ortsdurchfahrt liegenden Baustelle; die Arbeiten könnten nur von der Landesstraße aus erfolgen. Die Kurzfristigkeit der Maßnahme begründete der Fachbereich Ordnung am Freitag mit der Abstimmung zwischen den Baufirmen, auch im Hinblick auf die zukünftige Baustelle Scherenbosteler Straße.

Bei der Großbaustelle Am Markt handelt es sich, wie der Investor Rainer de Groot in Bissendorf am Freitagnachmittag auf Nachfrage bestätigte, um den bekannten Neubau „Neue Höfe“. Dort gehe es jetzt um das Ziehen der Spundwände, das nur von der Straße aus möglich sei. „Die Spundwände müssen aus der Erde, da die Tiefgarage fertig ist und das Bauwerk sodann im Hochbau fortgeführt werden kann“, erläuterte de Groot.

Von Ursula Kallenbach