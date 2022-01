Gailhof

Das kleine Dorf Gailhof hat eine neue Attraktion – doch werden Besucher diese erst später in Museen betrachten können. Denn auf dem Boden, aus dem Archäologen dort im Laufe des Jahres 2021 die Reste einer prähistorischen Siedlung ausgegraben, dokumentiert und gesichert haben, werden Industrie- und Gewerbehallen bald in Betrieb gehen. Der Logistikverkehr der Neuzeit wird in den nächsten Jahren am Bremer Weg – früher Neuer Hessenweg – über die Stätte aus dem achten oder siebten Jahrhundert vor Christus fließen. Geschichte wiederholt sich: Der Verkehr brachte dort schon auf den alten Handelswegen namens Hessenweg und Bremer Weg Gewinn.

Das Alter der freigelegten Siedlung lässt sich in den Übergang von der Bronzezeit zur vorrömischen Eisenzeit datieren, sagt der Kurzbericht, in den das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege (NLD) jetzt auf Anfrage Einblick gab. Was gefunden wurde, bezeugt also den Alltag von Menschen vor etwa 2800 Jahren. Urkundlich erwähnt wurde Gailhof erstmals 1381.

Auch dieses Übersichtsfoto aus der Luft wird von den Archäologen weiter ausgewertet. Quelle: C. Fried

Archäologen erkennen Siedlung mit vier Häusern

„Beim derzeitigen Stand der Aufarbeitung zeichnen sich als Kern der Siedlungsstelle vier Häuser jeweils mit Wandgräben und Pfostenstellungen ab“, erläuterte Tobias Wulf als der Sprecher des Landesamtes. „Als Gesamtkomplex sind diese Gebäude gut erkennbar, wenn auch die Einzelbefunde zum Teil schlecht erhalten sind und nur die Sohle der ehemals in den Erdboden eingegrabenen Pfosten noch erkannt werden konnte.“ Zu den Häusern hatten die Siedler als Wirtschaftsgebäude mehrere kleine Pfostenspeicher gebaut. Mehrere Pfostenreihen dienten möglicherweise als Einhegungen des Besitzes. 1036 solcher Pfostenstellungen von ehemaligen Gebäuden und Einhegungen sind dokumentiert.

Einen Pfosten und eine Keramik haben die Archäologen an dieser Stelle im Grabungsgebiet gesichert und dokumentiert. Quelle: R. Gilbert

Es gab in der Siedlung Feuerstellen, Spinnwerkzeug, um Textilien herzustellen, Klingen und Alltagsgeschirr. „Die gefundene Keramik stammt meist von dickwandigen Vorratsgefäßen und Kugeltöpfen“, erklärte Wulf. Schalen und kleine Becher waren dünnwandiger, wie Fragmente belegen. Einige Gefäße sind verziert mit Eindrücken von Fingertupfen oder einfachen Ritzlinien. Im südwestlichen Bereich der Ausgrabung ließ sich noch eine Urnenbestattung nachweisen. „Leider waren die oberen Teile der Urne durch die landwirtschaftliche Tätigkeit dort beschädigt. Aber der untere Teil des Grabgefäßes mit viel Leichenbrand konnte geborgen werden“, berichtet Wulf.

Bis zu zwölf Fachleute graben und dokumentieren

Ein Archäologe war zu Beginn im Januar 2021 mit bis zu zwölf archäologischen Fachkräften während der Freilegungen der Siedlungsbefunde bis Ende Juli vor Ort beschäftigt. Insgesamt konnte laut Landesamt dabei eine Fläche von knapp 64.000 Quadratmetern untersucht werden; das entspricht etwas mehr als der Hälfte der Gesamtfläche, für die im Auftrag der Gemeinde Wedemark die Grabungsfirma ArchaeoFirm Poremba & Kunze GbR aus Isernhagen die archäologische Erkennung und Erfassung unter Auflagen der Denkmalbehörde übernommen hatte. In den übrigen Bereichen der insgesamt 120.000 Quadratmeter großen Fläche fanden sich keine archäologischen Befunde und Fundstücke. Auch vor der Erschließung des Gewerbegebiets Trennemoor in Kirchhorst waren die Spezialisten von ArchaeoFirm schon angetreten.

Fundstücke lagern in Ahlten

Wann und wie alle Grabungsergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden, können die Beteiligten zum Stand jetzt noch nicht sagen, wohl aber die erforderlichen Schritte nennen. „Die Fundstücke lagern wir im Moment in unserer Halle in Ahlten bei Lehrte und dokumentieren sie“, sagt Ulf Buchert von ArchaeoFirm auf Nachfrage.

Diese Pfeilspitze gehört ebenfalls zu den Fundstücken in der prähistorischen Siedlung in Gailhof. Quelle: A. Kis

Die Funde aus der Grabung werden gereinigt, beschriftet und magazingerecht verpackt. Außerdem wird laut Landesdenkmalbehörde die während der Grabung angefertigte Dokumentation aufgearbeitet. Sie umfasst Fotos, Zeichnungen und Vermessungspläne sowie die Befundbeschreibungen und die Grabungstagebücher. Wenn dann ein Abschlussbericht angefertigt ist, gehen Dokumentation und Abschlussbericht an das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege und in einer zweiten Ausfertigung an die Untere Denkmalschutzbehörde in der Gemeinde Wedemark.

Wedemark muss für das Heimatmuseum verhandeln

„Die Funde kommen zunächst ebenfalls zu uns in das NLD und werden hier gesichtet“, erklärt Wulf. „Gegebenenfalls bieten wir sie auch für eine wissenschaftliche Auswertung zum Beispiel im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit an, bevor wir sie endgültig an das Niedersächsische Landesmuseum Hannover übergeben“, stellt er in Aussicht. Und geht die Wedemark mit ihrem eigenen Interesse an lokaler Historie leer aus? Nein, versichert der NLD-Sprecher. „Wenn das Heimatmuseum in Bissendorf Interesse an einer Ausstellung der Grabungsergebnisse und der Funde haben sollte, kann zu diesem Zeitpunkt am besten über die Modalitäten verhandelt werden.“

Von Ursula Kallenbach