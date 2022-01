Mellendorf

In der Jugendhalle in Mellendorf, Am Freizeitpark, wird seit geraumer Zeit im gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus umfangreich geimpft – allerdings zumeist nur nach vorheriger Anmeldung. Nun bietet die Gemeinde Wedemark am Donnerstag, 6. Januar, noch bis 16 Uhr sowie am Freitag, 7. Januar, von 10 bis 12 sowie von 13 bis 16 Uhr das Impfen ohne Termin an.

Mitzubringen sind die ausgefüllten Unterlagen, der Personalausweis sowie der Impfpass. Die Formulare sind auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de abrufbar. In dem Impfzentrum muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Von Sven Warnecke