Für die konstituierende Sitzung des Gemeinderats Wedemark steht nun endlich als Termin der Montag, 29. November, im Sitzungskalender der Gemeinde fest. Die Ortsräte sind da deutlich schneller in der Spur. Nach Wennebostel hat sich jetzt als zweiter Ortsrat Wedemark I mit Abbensen, Duden-Rodenbostel und Negenborn neu zusammengefunden.

Die konstituierende Sitzung am Freitag, 12. November, lief innerhalb einer halben Stunde erfolgreich durch. Der neue Ortsbürgermeister ist der bisherige: Frank Gerberding (SPD) wurde einstimmig bestätigt. Auch Christine Heins (CDU), als junge Landwirtin neu in der Ortspolitik, bekam alle Stimmen für ihr neues Amt als Stellvertreterin.

Gerberding hatte aufgrund der ausufernden Pandemielage darauf gedrungen, dass für die Sitzung im Restaurant Knop’s in Abbensen der große Saal zur Verfügung stand. „Es waren außerdem nur wenige Zuhörer gekommen“, berichtete er auf Nachfrage am Sonnabend. Es gab also für die Versammlung ein sicheres Gefühl auch in dieser Hinsicht.

„Wir sind alle zufrieden“, fasste Gerberding die Stimmung des Gremiums auf Anfrage danach zusammen. Die Sitzverteilung im Ortsrat ist geblieben wie vorher: Die SPD ist mit vier Sitzen stärkste Kraft, die CDU hält zwei Sitze, die Grünen einen. Für die SPD vertreten Frank Gerberding, Florian Wiese, Birgit Eicke-Wedegärtner und Heike Süring die Dörfer am Rande des Brelinger Bergs, für die CDU sind im Ortsrat Christine Heins und Edeltraut Brüggmann aktiv, die zuvor stellvertretende Ortsbürgermeisterin war. Kathrin Kuhfß, neu im Ortsrat, spricht für die Grünen.

Frank Gerberding und Heike Süring stoßen beide erstmals außerdem zu der SPD-Fraktion im Gemeinderat. Birgit Eicke-Wedegärtner arbeitet ebenfalls außer im Ortsrat auch im Gemeinderat in den Reihen der SPD mit. „Das finde ich gut, dass wir mit drei Personen in den neu gewählten Rat und besonders auch in die Ausschüsse kommen“, betonte Gerberding.

Um mehrere Themen, teils angestoßen durch Anfragen in der Sitzung, will sich der Ortsrat weiter kümmern. So wollen zu der öffentlich gewordenen Planung eines neuen Wohngebiets in Abbensen an der Straße Auf dem Feuerrohr junge Familien wissen, ob die Kinder dann in der Grundschule Brelingen beschult werden können. Für den Bebauungsplan gebe es eine Bürgerbeteiligung, und der Ortsrat werde dem Thema eine Sitzung einräumen, kündigte Gerberding an.

Seit längerer Zeit sichtbare Probleme rund um Bushaltestellen in Abbensen und Rodenbostel will der Ortsbürgermeister erneut an die Gemeindeverwaltung herantragen. „Zur Straße An der Windmühle bemühen wir uns, dass wir eine Ortsbegehung mit der Verwaltung erreichen. Der Randstreifen und das Bushaltestellenhäuschen müssen überarbeitet werden“, verdeutlichte Gerberding. In Rodenbostel fehle ein Wartehäuschen völlig; dort habe es einen Versicherungsschaden gegeben.

Von Ursula Kallenbach