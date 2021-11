Resse

Der November hält viele für das Christentum bedeutsame Tage bereit. Diese will etwa die Kapernaum-Kirchengemeinde Resse mit besonderen Gottesdiensten würdigen. So steht für den Volkstrauertag, Sonntag, 14. November der traditionelle Friedensgottesdienst um 11 Uhr auf dem Plan. „Frieden in Reichweite“, so lautet das Motto. Im Konfirmandenprojekt „Krieg – Stell dir vor, er wär hier …!“ haben sich die Jugendlichen mit dem Thema auseinandergesetzt und stellen ihre Erkenntnisse vor.

Am Ewigkeitssonntag, 21. November, gedenkt die Gemeinde im Gottesdienst um 11 Uhr der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres und entzündet sogenannte Erinnerungslichter. Im Anschluss an diesen Gottesdienst plant der Kirchenvorstand ein gemeinsames Gemeindemittagessen um 13 Uhr. Für das Essen ist eine Anmeldung per E-Mail an anmeldung-kapernaum@web.de oder unter Telefon (05131) 55852 notwendig. Die Gemeinde bitte um einen Kostenbeitrag von 5 Euro. Es gelten die 3-G-Regeln.

Von Fiona Lechner