Scherenbostel

Drei Themen beschäftigen Ortsbürgermeister Jürgen Engelhardt (CDU) in Scherenbostel sehr: eine geplante Bebauung in Wiechendorf, schnelles Internet in der Siedlung Buchholz und der Radwegeausbau zwischen Scherenbostel, Wiechendorf und Resse. Dafür zumindest scheint ihm noch 2021 ein gutes Ende absehbar.

Die heiße Phase des Ausbaus ist derzeit an der Straße Am Husalsberg in Scherenbostel zu besichtigen. Der Ortsbürgermeister geht aktuell davon aus, dass der Radweg im Abschnitt von Resse nach Wiechendorf noch in diesem Jahr ausgebaut wird. Für den Lückenschluss zwischen Wiechendorf und der Kreuzung Scherenbostel sei die Strecke bereits vermessen worden, die Gemeinde Wedemark zum erforderlichen Grunderwerb mit den Landbesitzern im Gespräch. „Der Radwegeausbau ist mir persönlich sehr wichtig. Bei einem guten und sicheren Radwegenetz werden viel mehr Menschen für kurze Strecken das Rad benutzen“, sagt Engelhardt. Er erinnert daran, dass bereits 2016 Fahrradfahrer bei einer Demonstration von Wiechendorf nach Resse für einen Radweg eintraten.

Glasfaseranschluss nicht für Buchholz

Glasfaser führt in der Siedlung Buchholz vorbei an den Grundstücken, zeigt Ortsbürgermeister Jürgen Engelhardt. Zu Hausanschlüssen wird es in dieser Ausbauphase noch nicht kommen. Quelle: Ursula Kallenbach

In der Scherenbosteler Siedlung Buchholz ragen am Straßenrand die bekannten orangefarbenen Glasfaserkabel aus dem Boden. Engelhardt wohnt dort und sieht die Versorgung mit schnellem Internet durch HTP an sich und den Nachbarn vorbeilaufen. „Das Kabel führt von Scherenbostel bis Wiechendorf bei uns an der Haustür vorbei. Alle hier wollen einen Anschluss haben, aber wir bekommen ihn nicht.“ Die Siedlung Buchholz gehöre zu den verbliebenen Enklaven, die beim allgemeinen Glasfaserausbau in der Wedemark nicht abgedeckt würden.

„Es gab eine Extraveranstaltung und Einzelanträge. Die wurden aber schon abgewiesen“, berichtet Engelhardt. Zu Scherenbostel gehört auch Schlage-Ickhorst, ebenfalls bisher ausgeschlossen vom Glasfaserausbau. „Gerade in Schlage gibt es viele Selbstständige. Denen brennt das Thema unter den Nägeln“, führt der Ortsbürgermeister mit Sorge an.

Glasfaser-Enklaven sind noch nicht dran „Es kann passieren, dass einige Adressen wirtschaftlich nicht ausgebaut werden können. Das betrifft in der Wedemark Schlage-Ickhorst, die Siedlung Buchholz sowie die Siedlung Auf den Raden (Berkhof) und Ibsingen“, sagte HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen. „Die Adressen nehmen wir auf, um sie in der zweiten Jahreshälfte zu betrachten.“ Ob die Bereiche dann doch auf eigene Rechnung von HTP oder aber während einer Fördermaßnahme mit Glasfaserkabeln für schnelles Internet erschlossen werden – die Förderung müsste durch die Gemeinde, die Region oder das Land Niedersachsen initiiert werden –, kann HTP zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Sorge in Wiechendorf über geplante Bebauung

Wie unter einem Brennglas zeigt das kleine Wiechendorf, was sich entwickeln kann, soll oder auch was als nicht verträglich angesehen wird. Spätestens seit der bislang letzten, noch öffentlich abgehaltenen Ortsratssitzung am 19. Dezember 2019 ist klar: „Hauptsorge der Dorfbewohner ist die Verdichtung der Bebauung und die daraus resultierende Anzahl neuer Wohneinheiten“, sagt Engelhardt. Dass sich damit das Ortsbild verändern, dass der dörfliche Charakter wegfallen und der Verkehr besonders über die Straße Westerfeld zunehmen könnte, sei ein beunruhigendes Szenario.

Kopfsteinpflaster und Baumallee: Die Straße Westerfeld in Wiechendorf ist mit den anliegenden Höfen alter Dorfbestand. Aber ein aufgegebener landwirtschaftlicher Betrieb ist schon aufgekauft und soll größerer Wohnbebauung weichen. Quelle: Ursula Kallenbach

Ein Wedemärker Investor hat am Westerfeld – einer schmalen Straße, kopfsteingepflastert und von Alleebäumen gesäumt – eine Hofstelle aufgekauft, um dort Wohnbebauung zu errichten. Auch auf zwei weiteren Hofstellen entlang der Straße wird entweder keine Landwirtschaft mehr betrieben oder die Eigentümer überlegen, sie auslaufen zu lassen. Der Bebauungsplan von 1999 setzte wegen der damals noch viehhaltenden landwirtschaftlichen Betriebe an der Straße Westerfeld ein Dorfgebiet fest. „Danach ist es bis jetzt so: Die Landwirte könnten Häuser bauen, aber nur, wenn diese ihren Betrieben zugeordnet sind“, erklärt der Ortsbürgermeister. Eine weitere Wohnbebauung sei zurzeit nicht möglich.

Gemeinde überarbeitet Bebauungsplan

Damit drohten aber auch die großen, teils unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, ohne eine vernünftige Folgenutzung leer zu stehen, gibt Engelhardt zu bedenken. „Meiner Ansicht nach muss sich an der Situation etwas ändern. Es kann nicht dazu kommen, dass die Hofstellen verfallen. Das kann nicht im Interesse von Wiechendorf sein.“ Dazu sei es einfach zu schön und biete mit seinen Baudenkmälern, dem Baumbestand und der grünen Mitte ein einmaliges Ensemble. Also soll mit einer Teiländerung des Bebauungsplans am Westerfeld dort auch sonstiges Wohnen ermöglicht werden. Gleichzeitig will der Ortsrat, der diese Änderung empfohlen hat, der Bebauung Grenzen setzen. Die Gemeinde hat diesen Antrag auf dem Tisch und überplant unter diesen Vorgaben.

Ortsbürgermeister ist als Vermittler gefragt

Ortsbürgermeister Jürgen Engelhardt arbeitet coronabedingt zurzeit im Homeoffice und muss auch den Kontakt im Ortsrat seit Langem digital und telefonisch organisieren. Quelle: Ursula Kallenbach

In der Vermittlerrolle sieht sich der Ortsbürgermeister bei diesem Umbruch, um die Interessen der anliegenden Dorfbewohner mit dem Interesse und den wirtschaftlichen Erfordernissen eines Investors möglichst in Einklang zu bringen. Ziel sei es, die Planfestsetzungen an die Nachnutzung auslaufender landwirtschaftlicher Hofstellen anzupassen. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass die bestehenden Baugrenzen bleiben, sodass die grüne Mitte erhalten bleibt“, versichert Engelhardt. Die künftige Bebauung müsse sich dem Charakter des Dorfes anpassen. Doch auch im Ortsrat gebe es dazu unterschiedliche Meinungen.

Von Ursula Kallenbach