Wennebostel

Seit geraumer Zeit steht die Sanierung der Kreisstraße 107 in Wennebostel auf der Wunschliste von Region Hannover und Gemeinde Wedemark. Nun soll es Mitte September losgehen, kündigt Regionssprecher Klaus Abelmann an. Seinen Angaben zufolge beginnen die Arbeiten am 16. September. Dann werden der Schm...