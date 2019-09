Elze

Zehn Jahre gibt es das Generationen-Essen in der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen. Ein Dank an die Aktiven in der Organisation bisher und eine Staffelübergabe an die neu Antretenden stehen im Mittelpunkt einer Feierstunde in der Elzer Kirche am Sonnabend, 14. September.

Alle zwei Monate am Sonnabend kommen Menschen zusammen an den Tischen im Gemeindehaus, lassen sich bekochen und essen gemeinsam, oft bei musikalischer oder literarischer Unterhaltung. Die Initiatoren wollten Menschen aus der Kirchengemeinde zusammenzubringen – Jung und Alt, allein oder als Familie, alteingesessen oder neu zugezogen. Das Konzept ging auf.

Essensgäste sind zufrieden

So beginnt an diesen Sonnabenden am Morgen ein Team aus Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde und vom DRK mit den Vorbereitungen, kocht, deckt die Tische ein, begrüßt die Gäste bei deren Ankunft, serviert und bedient und räumt zu guter Letzt bis in die Nachmittagsstunden auf. Die Essensgäste sind zufrieden und kommen wieder.

Neue Teamleitung kommt

Verantwortlich für das nahrhafte und gesellige Angebot zeichneten in den vergangenen zehn Jahren Gisela Kaminski und Margarete Keiser. Sie übergeben die Verantwortung bei der Feier in der Elzer Kirche an die neue Teamleitung: Almuth Grube-Orlowski übernimmt dieses Ehrenamt.

Mit allen ehrenamtlichen Helfern und Gästen soll das Bestehen dieses Generationen-Essens über zehn Jahre nun gewürdigt werden. Willkommen zu der Feierlichkeit ab 11.30 Uhr sind alle Interessierten. Sie sollten sich aber bis Sonnabend, 7. September, telefonisch anmelden unter (05130) 4107 oder (05130) 582146.

Von Ursula Kallenbach