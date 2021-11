Bissendorf

Mit Andachten bei Kerzenschein möchte die Gemeinde St. Michaelis Bissendorf kleine Auszeiten während des Alltags ermöglichen. Ein kurzer Impuls, Dunkelheit und Kerzenlicht, ein gemeinsames Gebet – so wird der „Advent im Kerzenschein“, jeweils ab 19 Uhr, ausgestaltet. Ab dem 1. Dezember gibt es diese Möglichkeit in der Adventszeit an jedem Mittwoch.

Unterschiedliche Chöre treten auf

Die musikalische Begleitung liegt in den Händen verschiedener Chöre aus Bissendorf, wie dem Bissendorfer Chor am 1. Dezember, einem kleinen Projektchor von Jugendlichen am 15. Dezember und den Sängerinnen und Sängern von DaCapo in der Woche darauf.

Für die Andachten gilt das Hygienekonzept der Kirchengemeinde. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, eine medizinische Maske zu tragen und Abstände zu wahren. Auch die Reihe „Advent unter dem Glockenturm“ setzt Pastorin Wibke Lonkwitz in diesem Jahr immer freitags mit Adventsandachten in Resse, Scherenbostel und Bissendorf-Wietze fort.

Von Fiona Lechner