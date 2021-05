Gailhof

Der Bebauungsplan „Gewerbeflächen westlich des Neuen Hessenweg“ ist rechtskräftig. Nach der pflichtgemäßen Veröffentlichung hat die Gemeinde Wedemark damit nun auch rechtlich grünes Licht, ihre Pläne für mehr als 18 Hektar Gewerbeflächen am Ortsrand von Gailhof zu verwirklichen. Für den Bürgerverein Gailhof, der gegen eine Gewerbeansiedlung kämpft, ist das ein herber Rückschlag. Die eingeschaltete Kommunalaufsicht hat den Kritikern jetzt bestätigt, dass die Gemeinde in strittigen Verfahrenspunkten „rechtmäßig“ gehandelt habe. Entsprechend zermürbt sind die Gegner. Gegen die Industrieansiedlung – vor allem im nördlichen Teil – kämpfe nur noch der harte Kern der Gruppe, sagt Axel Rönnecke, Vorsitzender des Bürgervereins. „Die Leute sind frustriert über die lange Dauer.“

Für Klage wären 20.000 Euro erforderlich

Axel Rönnecke ist Vorsitzender des Bürgervereins und einer der erklärten Gegner des Gewerbegebiets in Gailhof. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

„Die Leute geben auf, weil die Gemeinde es genau so durchzieht, wie geplant“, bilanzieren die Gegner im Bürgerverein und im Verein Bürger für eine lebenswerte Wedemark (BLW) in Meitze. Dabei haben sie auch ihre Kasse im Blick. „Wir haben schon fast 15.000 Euro ausgegeben. Wir hatten allein zwei Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben.“ Immer noch bekämen sie Spenden aus der Wedemark. „Aber einen Baustopp zu erreichen hätte laut Anwalt noch einmal 10.000 Euro gekostet“, rechnet Rönnecke vor. „Das war schlicht nicht möglich.“ Ein Jahr Zeit haben sie jetzt, um zu entscheiden, ob sie noch klagen wollen gegen den Bebauungsplan. „Dazu bräuchten wir 20.000 Euro. Das werden wir nicht zusammenbringen. Wir sind nach all den Jahren ausgelaugt, unsere Akkus sind leer. Das geht auch auf die Gesundheit.“

Verein hat Kommunalaufsicht befasst

Viele Fragen sind für die Kritiker weiter offen geblieben. Rönnecke, selbst Anwohner in Gailhof, hat Aufklärung nicht nur von der Gemeinde, sondern auch von der Kommunalaufsicht verlangt. „Weshalb hat es vom Ratsbeschluss im Dezember 2020 bis zur Rechtskraft über vier Monate gedauert?“, fragt er – und hat darauf wie andere Wedemärker bis heute keine Antwort erhalten. Auf Anfrage teilte die Gemeinde mit, dass noch Unterschriften im Rathaus zu leisten wären. Selbst für die Kommunalaufsicht sei es nicht nachvollziehbar gewesen, warum die Kommune so lange mit der Veröffentlichung eines Bebauungsplans gewartet habe, sagt Rönnecke und beruft sich auf ein Telefonat mit der Region im April. Doch es bestünden laut Region keine Gründe, die ein Einschreiten rechtfertigen würde.

Trotz Rechtsbeistand blitzten die Gegner auch mit der Frage ab, warum den Wedemärkern bis heute nicht die städtebaulichen Verträge mit dem Investor für das eingeschränkte Industriegebiet offen gelegt würden. Diese weisen neben Finanzierungszusagen auch Vereinbarungen mit dem Investor aus, die den Bebauungsplan berühren. Werde dies nicht offengelegt, so argumentieren die Kritiker, könnte dies zu mangelnder Transparenz und mangelnder Beteiligung der Öffentlichkeit führen.

Gemeinde hält städtebauliche Verträge zurück

Die Rechtsprechung fordere mehr Transparenz und Bürgernähe – anstelle den Investoren zu sehr Gehör zu geben. Schließlich müssten die Anwohner mit dem Industriegebiet nach Fertigstellung auch leben und hätten daher ein höheres Schutzbedürfnis als der Investor, hieß es vom Bürgerverein.

Tatsächlich habe die kommunale Rechtsaufsicht die Gemeinde gebeten, „abzuwägen, ob zumindest Teile der städtebaulichen Verträge veröffentlicht werden können, um dem Spannungsfeld zwischen Behörde und Öffentlichkeit Rechnung zu tragen“, berichtet Rönnecke. Gleichwohl heißt es von der Behörde weiter, dass die Kommune rechtmäßig handele, wenn sie das nicht tue.

Bürgervereine versus Ermessen der Gemeinde

Spannungen mit der Gemeinde gibt es auch wegen zwei weiterer Fragen, die nach Meinung der Kritiker unzureichend geklärt sind: Welches Industrieunternehmen wird der Investor – die Bauwo Grundstücksgesellschaft und Projektentwicklung Hannover – dort ansiedeln? Und: Reicht die Planung der Verkehrsinfrastruktur der Gemeinde aus für weitere Belastungen, wenn – wie die politischen Diskussion nahelegten – ein Logistikunternehmen ins Gewerbegebiet zieht? Die Wirtschaftsförderin der Gemeinde, Antonia Hingler, hat auf Anfragen hin versichert, sie wisse nicht, welches Unternehmen komme.

Die Bürgervereine fordern deshalb, dass die Gemeinde ein neuerliches Verkehrsgutachten in Auftrag geben müsse. „Das bisherige aus 2020 geht bereits von einem starken, grenzwertigen Verkehrsanstieg aus“, begründet Rönnecke. Dabei sei weder die Art der künftigen Firmen in Gailhof bekannt, noch seien die zusätzlich inzwischen geplanten Gewerbeflächen in Mellendorf an der Industriestraße, etwa der Ausbau des Einkaufszentrums Famila, berücksichtigt. Aber auch dazu hat die Kommunalaufsicht dem Bürgerverein ihre Auffassung mitgeteilt: Es liege im Ermessen der Gemeinde, ob sie diesbezüglich ein neues Verkehrsgutachten anfertigen lässt.

Die Gemeinde Wedemark wolle in dieser Woche mit einer allgemeinen Information Fragen beantworten, kündigt Gemeindesprecher Ewald Nagel an und lehnt im Vorfeld Antworten auf Anfrage ab.

Von Von Ursula Kallenbach