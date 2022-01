Wedemark

Die kommunale Schulsozialarbeit Wedemark lädt für Dienstag, 25. Januar, um 20 Uhr zu einem Online-Informationsabend ein. Moritz Becker vom Verein Smiley referiert zum Thema „Jugendliche bei Whatsapp, Instagram und Tik Tok: Was geht uns das an?“.

Mancher verschickt und erhält 1500 Nachrichten am Tag

Wie soll die Erwachsenengeneration Kindern und Jugendlichen einen kompetenten Umgang mit Internet und Smartphones vermitteln, wenn sie selbst nicht damit groß geworden ist? Kindern und Jugendlichen fehlen oftmals Vorbilder in der Mediennutzung – auch und gerade in der Schule und bei den Eltern. Dabei verändert sich das Medienangebot laufend: War vor einigen Jahren noch die Rede von Facebook, fragen sich viele Eltern heute, was eigentlich Snapchat ist.

Darum ist unter anderem zu klären, wie es beim Nachwuchs tagtäglich in manchen Fällen zu mehr als 1500 Nachrichten bei Whatsapp und Snapchat kommt. Um Medienverhalten beurteilen zu können, braucht es Verständnis dafür, warum manche Nutzer – ohne Rücksicht auf die eigene Privatsphäre – andere an ihrem Leben in sozialen Netzwerken teilhaben lassen oder Stunde um Stunde in Onlinespielen verbringen. Um problematisches Verhalten zu erkennen, müssen Eltern Phänomene wie Cybermobbing mit ihren Ursachen und Wirkungen realistisch einschätzen können.

Verein Smiley vermittelt seit Jahren Medienkompetenz

Auf sehr nachvollziehbare, bisweilen nachdenkliche, aber auch unterhaltsame Art und Weise stellt Moritz Becker in dieser Onlineveranstaltung die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen dar und gibt Hilfestellungen zur Medienerziehung und Argumente für zu Hause. Sein Kollege Ralf Willius wird während der Veranstaltung den Chat betreuen, sodass parallel das Publikum unmittelbar eingebunden ist und auch im Anschluss die Möglichkeit besteht, in die Diskussion zu gehen.

Becker ist Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trainer und „nebenbei“ selbst Vater. Er arbeitet für den Verein Smiley aus Hannover. Dieser existiert seit 2005 als gemeinnützige Organisation und organisiert verschiedene Veranstaltungen und Angebote, in denen unterschiedlichen Gruppen Medienkompetenz vermittelt wird. Außerdem ist Becker Lehrbeauftragter an der Universität Hannover und freiberuflich unter anderem für die niedersächsische Landesmedienanstalt tätig.

Interessierte können sich per E- Mail an infoabend@wedemark.de bei der kommunalen Schulsozialarbeit vom Campus W anmelden und bekommen dann den Zugangslink für die Veranstaltung zugeschickt.

Von Frank Walter