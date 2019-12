Bissendorf-Wietze

Als Inge und Karl-Heinz Maske 1968 in ihr Haus in Bissendorf-Wietze einzogen, wussten sie, was sie über Jahre geschafft hatten. Sie kannten jede gesetzte Fliese, jede Steinplatte aus Abbrüchen, jede Treppenstufe und jede gebrauchte Tür samt sparsamer Vorgeschichte. Denn alles Material und alle Arbeiten für den Hausbau hatten sie selbst, mithilfe von Freunden und Kollegen in harter Arbeit zusammengebracht. Ein Hausbau dieser Art bleibt Teil des Lebens – als Erinnerung und nicht als Schuldenberg.

„Wir haben immer so gebaut, wie wir Geld hatten“, sagt der gelernte Betonwerker Karl-Heinz Maske. Am Mittwoch hat das Ehepaar in seinem Haus die diamantene Hochzeit gefeiert, und die Erzählungen vom Anfang wollten kein Ende nehmen. Bürgermeister Helge Zychlinski brachte bei seinem offiziellen Besuch den Redefluss noch mit vielen Nachfragen bei Kaffee und Kuchen in eine überschaubare zeitliche Bahn.

So sieht die standesamtliche Trauung 1959 im alten Rathaus in Langenhagen aus. 1960 heiraten Inge und Karl-Heinz Maske dann kirchlich. Quelle: Ursula Kallenbach

Frühe Verbindung gegen Widerstand

Fest steht: Die Ehe der Maskes begann mit der standesamtlichen Trauung am 18. Dezember 1959 im alten Rathaus in Langenhagen, Fotos zeigt das Familienalbum. 1960 folgte die kirchliche Trauung in der Emmauskirche in Langenhagen, verbunden mit der Taufe von Tochter Gabriela als Säugling – zu Zeiten, als Pastoren Schwangerschaften vor der Trauung noch nicht gerne sahen. Erst 1972 folgte Sohn Stephan auf seine ältere Schwester.

Gar nicht gern sah Inges Vater die ersten harmlosen Kontakte zwischen seiner damals 15-jährigen Tochter und dem jungen Mann Karl-Heinz. Auch als die Verbindung im Alter von 17 Jahren ernster wurde, sperrte sich der Vater. Das junge Pärchen verlobte sich mit 18, und fuhr, immer noch gegen den Widerstand des Vaters, auf dem Motorroller von Karl-Heinz in einen Urlaub, angeblich in Jugendherbergen.

Eheleute arbeiten bis zur Rente

So früh abenteuerlich zusammengeschmiedet, standen Inge und Karl-Heinz Maske gemeinsam und für sich dann fest auf beiden Beinen im Leben und im Beruf. Inge Maske blickt auf viele unterschiedliche Berufsstationen zurück, auf denen sie immer halbtags arbeitete und Geld verdiente bis zur Rente mit 60 Jahren. Zuletzt führte sie die alte Poststelle in Bissendorf-Wietze. „Ich kannte jeden“, berichtet die heute 79-Jährige. Ehemann Karl-Heinz wurde von seinem großen Arbeitgeber mit 57 Jahren nach Hause geschickt und war noch drei Jahre zu „Stempelgeld“ gemeldet bis zur Rente; heute ist er 82 Jahre alt und hat eines letztlich mit viel Schmerz aufgegeben: das Wohnmobil.

Das Campingfahrzeug auf dem Grundstück von Inge und Karl-Heinz Maske gehört nun Sohn Stephan. Für das Ehepaar, das jetzt diamantene Hochzeit feierte, ist das eigene Wohnmobil Erinnerung. Quelle: Ursula Kallenbach

Mobile Abenteuer im Ruhestand

Im Ruhestand haben sie es angeschafft und setzten ihre Abenteuer fort. „Wir haben immer mehrere Monate im Jahr alle Länder von Spanien bis Masuren bereist“, erzählt das Paar. Aber auch, wenn es ausgiebig irgendwo zu feiern galt, waren sie mit Wohnmobil dabei und auf der sicheren Seite.

Ihr 3.500 Quadratmeter großes Grundstück bereitet ihnen jetzt im Alter Sorgen. Früher hatten dort vielerlei Federvieh, Hängebauchschweine, zwei Ponys und eine Kutsche ihren Platz. Nun sind aus den kleinen Tannen große geworden, und das Eichenlaub wird nicht weniger. Auch Hirschkühe schauen auf dem Waldgrundstück ab und zu vorbei, und Fischreiher lassen sich blicken.

Von Ursula Kallenbach