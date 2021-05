Wedemark: Initiativen fordern wegen Industrieansiedlung Bürgermeister-Rücktritt

Wedemark

Weitere Arbeitsplätze vor Ort und zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen – das bedeutet die Ansiedlung des Unternehmens Lekkerland in Gailhof, die jetzt unter Dach und Fach ist, für den Gewerbestandort Wedemark. So wertete die Gemeinde das Vorhaben als „gutes Signal für die Wedemark“, nachdem sie tags zuvor die Baugenehmigung erteilt hatte. Diese kommunale Sicht stellen die Gegner des neuen Industriegebiets jetzt mit politischen Konsequenzen massiv infrage: Sie fordern den Rücktritt von Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) und der großen Koalition im Gemeinderat.

Nicht die Gemeinde selbst hat die umstrittenen Logistikflächen an das Unternehmen Lekkerland vermarktet. Das Industriegebiet am Dorfrand von Gailhof wurde in einem Bauleitplanverfahren entwickelt und im Gemeinderat im Dezember 2020 beschlossen. Damit schuf die Kommune über den Bebauungsplan die Voraussetzungen für ein Industriegebiet mit Logistikunternehmen sowie einen weiteren Gewerbebereich für kleine und mittlere Betriebe südlich davon – alles rechtskonform, bestätigte auch die Kommunalaufsicht der Region Hannover. Wer als Investor für die Industriefläche ins Boot geholt wurde, sagten Politik und Verwaltung öffentlich nicht, auch nicht, wer sich ansiedelt.

Lager- und Kühlhallen wird das Unternehmen Lekkerland in Gailhof bauen und betreiben.

Der Investor vermarktet die Flächen

„Die Gemeinde hat dazu den B-Plan aufgestellt, wie es gesetzlich gefordert ist. Es handelte sich um eine so genannte Angebotsplanung, für die Vermarktung der Flächen selber ist der Investor zuständig. Er schließt auch die privatrechtlichen Verträge mit den Nutzern. Ihm steht es alleine zu, über die Ansiedlungen öffentlich zu informieren“, erklärte Pressesprecher Ewald Nagel, nachdem Lekkerland der HAZ bereits die Ansiedlungspläne bestätigt hatte. Die Verwaltung habe dazu lediglich informelle Gespräche mit dem Investor über mögliche Ansiedlungen geführt. Das sei übliche Praxis – ob bei Wohngebieten oder Gewerbegebieten. „Wann und mit wem Investoren ihre konkreten Vorhaben vorstellen, ist ihnen überlassen“, teilte die Gemeinde weiter mit.

Zu viel Investorennähe – zu wenig Bürgernähe?

Viele der Antworten und Erklärungen, die von der Gemeindeverwaltung zu dem Großvorhaben jetzt als veröffentlicht wurden, hätten sie selbst immer wieder während des Verfahrens eingefordert und nicht oder unzureichend beantwortet bekommen, kritisieren die Gegner des Industriegebiets – der Verein Bürger für eine Lebenswerte Wedemark (BWL) und die Bürgerinitiative Gailhof/Meitze. Oftmals hätten sie erfolglos versucht, wichtige Unterlagen zur Beurteilung der Verfahrensschritte von der Gemeinde zu erhalten. Sie hätten protestiert und Einwände geschrieben. Zurücktreten müssten der Bürgermeister und die beiden Ratsfraktionen CDU und SPD in der großen Koalition „wegen fehlender Transparenz, zu viel Investorennähe, zu wenig Bürgernähe, einer Abkehr von den Klimazielen und der Nichteinhaltung von Wahlversprechen“, nannten sie in einer Aktion vor dem Rathaus in Mellendorf am Freitag zur Begründung.

Auch weiterhin sind auf den künftigen Gewerbeflächen am Bremer Weg noch Archäologen mit Grabungen am Werk, und Straßenausbau wird vorbereitet. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Gegner wollen kandidieren – Klage weiter im Raum

Investor für die Industriefläche im nördlichen Bereich des insgesamt über 18 Hektar großen B-Plan-Gebietes „Westlich Neuer Hessenweg“, inzwischen umbenannt in Bremer Weg, ist der Projektentwickler Bauwo (Bau- und Entwicklungsgesellschaft) in Hannover. Mit ihm schloss die Gemeinde städtebauliche Verträge. „Die Regelungen in den städtebaulichen Verträgen wurden kommuniziert und sind daher grundsätzlich bekannt“, stellte die Kommune dazu jetzt fest. „Offene Rechtsfragen ergeben sich aus Gemeindesicht nicht.“ Diese Verträge hätten die Gegner gern voll veröffentlicht gesehen, um die Auswirkungen der geplanten Bauten auf die Dörfer Gailhof und Meitze und darüber hinaus abschätzen zu können.

„Der Einfluss der Investoren hat überhandgenommen“, kritisierte Christoph Chilla vom BWL. „Die beiden kleinen Dörfer werden vom Zulieferverkehr überrollt werden.“ Als Wedemärker Bürger sei er erschüttert. „Der Bürgermeister vertritt die Bürger nicht mehr.“ Für die BI Gailhof/Meitze bekräftigte Margarethe Garland die Rücktrittsforderung. Die angekündigte Klage aus ihren Reihen gegen das Industriegebiet stehe weiter im Raum. Gemeinsam wollen BLW und BI eine Kandidatenliste für Ortsräte und Gemeinderat bei den Kommunalwahlen im Herbst aufstellen, bestätigten sie. Für das Bürgermeisteramt sei die Kandidatenfrage in ihren Reihen noch offen.

