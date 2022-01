Elze

Der Integrationstreff Elze hat jetzt seine Räume in der Alten Schule an der Poststraße aufgegeben. Das vierköpfige Team hat die Auflösung des Treffs nach nunmehr sechs Jahren ehrenamtlicher Arbeit zum Jahresende 2021 beschlossen. „Wir haben die Schlüssel im Rathaus in Mellendorf abgegeben. Wir haben keinen Zugang mehr zu dem Gebäude“, erklärte Helga Tänzer im Namen der Gruppe. Weitere Gespräche mit Menschen aus dem bisherigen Kreis der Besucher kann das Team künftig in den Räumen der Freiwilligenagentur Wedemark im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Mellendorf führen.

Keine Gruppentreffen im Integrationstreff Elze seit März 2020

Die Corona-Pandemie habe ganz wesentlich zum endgültigen Aus des Gruppentreffpunkts beigetragen, berichtete Tänzer. Seit März 2020 gab es kein Treffen mehr. „Bis zum Beginn der Sperrfristen durch die Corona-Pandemie im März 2020 haben wir wöchentlich Gästen aus fernen Ländern Hilfestellung zur Orientierung in Deutschland gegeben. Viele geflüchtete Menschen, viele Familien haben wir sechs Jahre lang begleitet. Heute können wir sagen, der Einsatz hat sich gelohnt“, betonte die Sprecherin. „Wir blicken auf bewegte Jahre der Integrationsarbeit zurück.“

Informationsgespräche mit Gemeinde fallen aus

Vonseiten der Gemeinde Wedemark als Eigentümerin stand den Ehrenamtlichen die Alte Schule unbefristet zur Verfügung. Auch unter Corona-Auflagen hatte das Team die Räume weiter zu Treffen mit Einzelpersonen oder einzelnen Flüchtlingsfamilien genutzt. Aber die Hilfsangebote wurden nicht mehr so stark in Anspruch genommen. „Unser Team hatte, sicher auch Corona geschuldet, keine Informationsgespräche mehr mit der Gemeinde und den Integrationslotsen in der Freiwilligenagentur. Daher erhielten wir keine neu zugewanderten Gäste“, berichtete Tänzer.

„Viele haben schon einen Job“

Vor dem Lockdown war auch der Bedarf an Gruppentreffen zurückgegangen. „Zu den Treffen kamen nur noch wenige Gäste, weil bei vielen von ihnen die Integration in der neuen Heimat vor Ort vorangeschritten war und sie damit am Dienstagnachmittag eigene Verpflichtungen hatten“, erklärte Tänzer. Die Ehrenamtlichen erteilten deshalb nur noch sporadisch Deutschunterricht unterstützend für die B 1-Sprachprüfung für Jugendliche und Erwachsene. „Viele Erwachsene durchliefen schon Praktika, oder hatten einen Job, Jugendliche standen in Ausbildungen.“

Im MGH in Mellendorf will das Team aus dem Integrationstreff Elze künftig weiter Gespräche mit Geflüchteten anbieten. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Beratung für Geflüchtete künftig im MGH Mellendorf

Das ehrenamtliche Team führt auf seiner Kontaktliste die Namen von insgesamt 22 Familien. „Mit vielen Menschen aus diesem Kreis halten wir heute noch Verbindung. Bei Bedarf wird unsere Unterstützung angefordert, und wir helfen weiterhin bei Problemen“, betont Tänzer. „Mit Daniel Diedrich von der Freiwilligenagentur der Gemeinde Wedemark ist vereinbart, dass wir zukünftig im MGH am Gilborn 6 in Mellendorf Gespräche führen dürfen.“ Lediglich die Gruppentreffen entfallen künftig. So würden die im Integrationstreff in Elze entstandenen Kontakte auch in die Zukunft reichen.

Von Ursula Kallenbach