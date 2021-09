Hellendorf

Der Baubeginn datierte erst auf den 12. April diesen Jahres, und schon weht über der neuen integrativen Kindertagesstätte der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark in Hellendorf der Richtkranz. Dass das Haus stets beschützt sein möge, wünschte am Mittwoch Zimmermeister Uwe Buschhagen in seinem traditionellen Richtspruch von hoch oben. Selbstredend sollte dieser fromme Wunsch auch den künftigen Nutzern des Hauses gelten – geht es dabei doch um mehr als 70 Kinder, die dort in fünf Gruppen gemeinsam aufwachsen. Sie werden Inklusion im Kita-Alltag erleben.

Integratives Konzept ist bei Eltern beliebt

Eltern aus der ganzen Wedemark haben bereits ihr Interesse an einem Platz für ihr Kind in der neuen Betreuungseinrichtung bekundet, die Anmeldungen laufen. Zwei integrative Kindergartengruppen mit je 18 Plätzen, zwei Krippengruppen für je 15 Kinder sowie eine heilpädagogische Kindergartengruppe mit acht Plätzen werden Raum finden in dem gegliederten Gebäude. In den integrativen Gruppen werden Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam betreut und gefördert. Das Konzept sei beliebt bei Eltern, sagte Gemeindeverwaltungschef Helge Zychlinski. Er sprach von einer Vorzeigeeinrichtung, die beweise, wie der Kita-Bereich sich heute weiterentwickeln könne.

Räume für fünf Gruppen mit Kindergarten- und Krippenkindern wird das Gebäude nach seiner Fertigstellung im Frühjahr 2022 bieten. Quelle: Ursula Kallenbach

Für die neue Einrichtung „Kita am Erdbeerfeld“, so der vorläufige Name mit Bezug auf die nahe Umgebung, hatte die Kommune einen Teil ihres Grundstücks am gemeindlichen Betriebshof zur Verfügung gestellt. Die Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark errichtet ihren Neubau für circa 3,5 Millionen Euro und wird künftig als Betreiber agieren. Auch der Gemeinde Wedemark, Politik und Verwaltungsmitarbeitern, als Partner sei dieses Vorhaben zu verdanken, verdeutlichte als Bauherr Lebenshilfe-Geschäftsführer Florian König. „Dennoch liegt noch ein langer Zeitraum vor uns vom Rohbau bis zur Eröffnung“, sagte er.

Für den Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark, Florian König, ist das Richtfest die Gelegenheit, allen Beteiligten zu danken. Quelle: Ursula Kallenbach

Eröffnung ist für Frühjahr 2022 geplant

Das Generalunternehmen für den Bau, die Gruppe 180° Freiraum, hat sich als voraussichtlichen Termin für die Fertigstellung Ende April 2022 gesetzt. Aktuell liegt der Bau, abgesehen von einigen Schlechtwettertagen, im Zeitplan. Eine Mammutaufgabe anderer Art hat in den kommenden Monaten auch noch die Lebenshilfe zu bewältigen: Sie benötigt etwa 20 Fachkräfte in der Einrichtung, darunter Erzieherinnen und Erzieher, Sozialassistentinnen und -assistenten, heilpädagogische Fachkräfte sowie Therapeuten. Geschäftsführer König will vor allem die Erzieher frühzeitig anwerben – herrscht doch in diesem Bereich besonders große Konkurrenz um die raren Fachkräfte.

Von Ursula Kallenbach