Der Kulturtreff Brelinger Mitte wird umgebaut für internationale Gäste: Für zwei Wochen treffen sich dort neun Künstler aus aller Welt zum Austausch und zur Arbeit in neun eigens eingerichteten Ateliers. Die Kreativen schaffen von Sonntag, 7. Juli, bis Freitag, 19. Juli, Künstlerisches in Brelingen, und sie leben in Gastfamilien.

Eingeladen sind sie von einem Team der Brelinger Mitte. Damit veranstaltet der Kulturverein erstmals das Projekt International Artists Residency. Zusätzliche Veranstaltungen werden interessierten Wedemärkern vielfältige Möglichkeiten bieten, den Künstlern aus sieben Ländern zu begegnen. Am Dienstag, 9. Juli, können Kinder mit gemeinsam mit allen Künstlern bei einem Workshop an einem Projekt arbeiten.

Tägliche Arbeit in Brelinger Mitte

Aus Brasilien, Columbien, Japan, Polen, Frankreich, Irland, Dänemark und aus Deutschland kommen die internationalen Residenz-Künstler. Sie arbeiten täglich in ihren Ateliers. Als übergreifendes Thema des Projekts ist der fototechnische Begriff Zoom gesetzt – er steht für das genaue Hinsehen und das Entdecken neuer Blickwinkel. Das Projekt wird gefördert von der Region Hannover, der Gemeinde Wedemark und dem Kulturverein Brelinger Mitte.

Ateliers sind für Besucher geöffnet

Am gemeinsamen Arbeitsort werden die Künstler Ideen austauschen. Erlebnisse bei Exkursionen sollen das Miteinander vertiefen. Täglich außer freitags können Kunstinteressierte die offenen Ateliers in der Brelinger Mitte, Marktstraße 1, zwischen 14 und 16 Uhr besuchen, den Kunstschaffenden über die Schulter schauen und ins Gespräch kommen. Außerdem können Gäste an den gemeinsamen Abendessen teilnehmen. Dafür allerdings sind zur besseren Planung Anmeldungen per E-Mail an info@brelinger-mitte.de nötig.

Auch die irische Fotokünstlerin Roseanne Lynch ist in Brelingen zu Gast. Bei einem Vortrag am Donnerstag, 11. Juli, um 20 Uhr gewährt sie einen Einblick in ihre Arbeit zum Thema experimentelle schwarz-weiß Fotografie. Zudem spricht sie über ihre Zusammenarbeit mit der Stiftung Bauhaus. Wer mehr zu Bauhaus erfahren möchte, kann am Mittwoch, 10. Juli, um 20 Uhr in die Brelinger Mitte kommen. Dann wird ein Dokumentarfilm gezeigt.

Künstler präsentieren Ergebnisse zum Abschluss

In den zwei Wochen werden unter dem Eindruck des Erlebten in den Ateliers neue Werke entstehen. Diese Ergebnisse werden zum Abschluss und Ausklang der Begegnung am Freitag, 19. Juli, ab 18 Uhr in einer Ausstellung in der Brelinger Mitte öffentlich präsentiert.

Von Ursula Kallenbach