Bissendorf

Entsorgte Styroporplatten, alte Bildschirme, Bauschutt oder Metallschrott – das Berliner Künstlerpaar Daniela Fromberg und Stefan Roigk gewinnt jedem Material Töne und Geräusche ab. Was dabei herauskommt, können Besucher auf dem Aha-Wertstoffhof in Bissendorf vom 13. Juni bis 18. Juli als Klanginstallation erleben.

Insgesamt zwölf Kunstvereine beteiligen sich an dem Klangkunstfestival IntraRegionale in der Region Hannover. Vorab sichteten die Künstler jetzt vor Ort, was sie erwartet. Man müsse erst mal gucken, was die Leute so wegwerfen, sagten beide bei ihrer ersten Begehung des Wertstoffhofs an der Straße Auf der Haube. Schließlich wollen sie die dort vorkommenden Originalgeräusche zu Klangeindrücken zusammenbauen. Ihre bislang letzte Installation in Berlin gibt eine Anschauung davon. „Wir haben aus Altbaufenstern einen Pavillon gebaut und Umbaugeräusche aus unserer Wohnung installiert“, berichtete Fromberg. Die beiden Künstler sind auch privat ein Paar. „Es war schrecklich“, erzählte Fromberg. „Wir haben 400 Stunden Umbaugeräusche aufgenommen. Aber als Klangkomposition dann war es interessant, die Klänge werden ganz abstrakt.“

Das Künstlerpaar Stefan Roigk und Daniela Fromberg sieht sich auf dem Wertstoffhof in Bissendorf um. Quelle: Ursula Kallenbach

Ort hat sonst mit Kunst nichts zu tun

169 Bewerbungen für die IntraRegionale hatte die Jury gesichtet. In den für Künstler schwierigen Corona-Zeiten hätten die Akteure sich gegenseitig über die Ausschreibung informiert, berichtete das Paar. Die Bewerber durften unter den infrage kommenden Orten auswählen. Der Wertstoffhof zog das Berliner Paar magisch an: „Es geht uns darum, Orte mit Kunst zu bespielen, die damit sonst nichts zu tun haben.“ Beide Künstler haben zudem in Hannover studiert, dem bis 2006 einzigen Studienort für Klangkunst. Dann zog diese Klasse nach Braunschweig um. Das Wort Klangkunst führe dabei eigentlich in die Irre, erklärte Fromberg. „Wir sind gleichzeitig Bildhauer, das Fach gehört zur Bildenden Kunst.“

Ein bisschen Müll, ein bisschen Klang – so lässt sich die Arbeit dieser ausgebildeten Künstler nicht etikettieren. Seit 2010 arbeiten beide gemeinsam an intermedialen Installationen und Kompositionen. Ihre Arbeiten wurden international in zahlreichen Ausstellungen gezeigt und auf Tonträgern veröffentlicht. Sie dozieren über Klang in der Kunst und engagieren sich in kulturpolitischen Initiativen.

Dass es „eine skulpturale Verbindung zwischen Material und Klang“ gebe, dürfen die ganz normalen Besucher auf dem Wertstoffhof erfahren, wenn sie ihre Fuhren dort abliefern und sich dabei auf ein paar Momente Kunst einlassen – im Sommer, im Freien und – wie auch jetzt – mit Maskenpflicht. Der rote Container, den das Künstlerpaar für die Klanginstallation vorbereitet, wird in der Reihe der Entsorgungscontainer stehen, dort, wo ein Anschluss die Lautsprecher mit Strom versorgt.

Die Kunstvereinsvorsitzende Ute Loewener (von links), das Künstlerpaar Daniela Fromberg und Stefan Roigk sowie Aha-Mitarbeiter Stephan Nebig machen ihren ersten Soundcheck für die Aktion auf dem Wertstoffhof in Bissendorf. Quelle: Ursula Kallenbach

Imago Kunstverein Wedemark ist Pate

Bissendorf ist eine von zwölf Stationen der zweiten IntraRegionale, die genau dort am Sonntag, 13. Juni, offiziell eröffnet wird. Am Begleitprogramm feilt die Region noch. Als Kurator fungiert Frank Nordiek, den viele Wedemärker kennen dürften. Nordiek hat gemeinsam mit Wolfgang Buntrock als Atelier Landart den weithin beliebten geologischen Erlebnispfad am Brelinger Berg konzipiert und über Jahre angelegt. Zudem gestalteten beide ein vielteiliges Kunstprojekt am Burgwedeler Würmsee.

Vera Burmester (links) und Ute Loewener aus dem Vorstand des Imago Kunstvereins Wedemark betreuen das Projekt der IntraRegionale und die Künstler vor Ort. Quelle: Ursula Kallenbach

Als Pate für die Station Wertstoffhof der zweiten IntraRegionale fungiert der Imago Kunstverein Wedemark. Wie die professionellen Künstler selbst ein Honorar erhalten, steht auch dem Kunstverein für die Betreuung des Projekts ein Budget zur Verfügung. Die Vereinsvorsitzende Ute Loewener und ihre kommissarische Stellvertreterin Vera Burmester werden zudem für die Unterbringung des Künstlerpaares während ihres Aufenthalts sorgen. „Der reine Aufbau hier vor Ort wird sicher zehn Tage dauern“, meinte Fromberg. Und auch die Vorarbeit schon in Berlin sei sehr umfangreich.

Von Ursula Kallenbach