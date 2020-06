Resse

Ein Neubau ergänzt künftig auf einem gemeindeeigenen, 672 Quadratmeter großen Grundstück nahe am Frischmarkt in Resse das örtliche Angebot an Ladenflächen und Wohnungen. Die Gemeinde Wedemark hat das Grundstück an eine Käuferin aus Garbsen veräußert. Demnach ist die notarielle Beurkundung vorbereitet. Die Kaufabwicklung bedurfte noch der Zustimmung des Gemeinderats.

Die Politiker gaben am Montagabend mit großer Mehrheit grünes Licht für die Übertragung des Grundstück. Die Grünen-Politikerin Angela Klingrad bezeichnete es jedoch als „bedauerlich“, dass die letzte für die Allgemeinheit zur Verfügung stehende Fläche im Ort, privat bebaut werden solle.

Ladenfläche unten – Wohnungen oben

Die Gemeinde verkauft die noch unbebaute Fläche unmittelbar an der Straße Altes Dorf links von der Zufahrt zum Parkplatz des Frischmarktes und an der Ecke zur Straße Vor den Höfen. Nach den vorgelegten Plänen sollen im Erdgeschoss Ladenflächen entstehen, in den oberen Geschossen Wohnungen. „Möglicherweise werden die Käufer selbst ein Büro betreiben im Erdgeschoss“, sagte auf Anfrage Gemeindesprecher Ewald Nagel. Die Aufteilung habe sich so auch der Ortsrat Resse gewünscht. Doch das Gremium konnte sich coronabedingt zeitnah nicht in einer öffentlichen Sitzung mit den Plänen befassen – daher stand nun die Abstimmung im Gemeinderat auf der Tagesordnung.

Die Käuferin, Monika Wostbrock, ist selbst beruflich in der Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Hausverwaltungen tätig. Ihre Bewerbungsunterlagen für das von der Gemeindeverwaltung 2018 – auf Antrag des Ortsrats – ausgeschriebene Grundstück waren die einzigen, die den Anforderungen entsprachen und bis zur Abgabefrist zum 31. Januar 2020 eingereicht wurden.

Viele Bewerber wollen Einfamilienhaus bauen

Die Fläche liegt im Mischgebiet, das Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungen erlaubt. So steht es im Bebauungsplan 14/12 „ Osterberg ( Nahversorgung Resse)“. Mehrere Interessenten hatten andere Pläne: „Viele Anfragen bezogen sich auf den Bau eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück“, heißt es in der Erläuterung der Beschlussvorlage über den Verkauf des Areal. Doch dies ist dort nicht erlaubt – der Bebauungsplan sieht so einen Bau auf dem Eckgrundstück, das seit mehreren Jahren brach liegt, nicht vor.

Übrig blieben, wie die Verwaltung in der Vorlage noch einmal darlegt, nur wenige Anfragen zur näheren Auswahl. Von fünf potenziellen Käufern, die das Rathaus dann im Dezember 2019 angeschrieben und um Einreichung ihres Bebauungs-, Erschließungs- und Nutzungskonzepts gebeten hatte, lieferte nur die Familie Wostbrock letztlich fristgerecht.

Details zu den Plänen noch nicht bekannt

Die Freifläche hatte die Gemeinde, so der Sprecher, seinerzeit beim Zuschnitt des Mischgebietes freigehalten. So sollte außer dem Lebensmittelmarkt noch Platz für Gebäude gelassen werden. Den Kaufpreis gibt die Verwaltung mit insgesamt 87.360 Euro an. Damit kostet ein Quadratmeter bei dem 672 Quadratmeter großen Grundstück 130 Euro.

Details zu den Plänen und was für ein Bau auf der Fläche tatsächlich entstehen soll, wollen weder die Verwaltung noch die Käufer bis zum Abschluss der notariellen Beurkundung kund tun. Der vorhandene Lageplan sowie Grundrisse und Ansichten sind als Anlage der Beschlussvorlage nicht öffentlich.

Von Ursula Kallenbach und Julia Gödde-Polley