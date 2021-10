Abbensen

„Du kannst das Fell gern mitnehmen“, sagt der Jagdausbilder Immo Ortlepp zu der jungen Frau vor dem geöffneten Schaf. Das würde aber bedeuten, dass sie das Fell zuvor fachgerecht vom Körper löst. Aber wie? 26 Absolventen eines Vorbereitungskurses auf die Jägerprüfung lernen gerade das Handwerk im Jagd- und Hegekonvent Wedemark in Abbensen. Seit September läuft der Kurs. An diesem Wochenende geht es um das Innenleben der Tiere. Zimperlich darf dabei niemand sein.

Mehrere Teilnehmende kommen aus Hannover und haben bewusst die private Jagdschule gewählt. „Immo Ortlepp macht das sehr naturnah, was andere Anbieter vielleicht nicht so praktizieren. Ich will ja nicht trocken vom Beamer lernen“, sagt Tobias Ruprich. Er schätze auch andere Angebote bei dem Berufsjäger. „Im Mai kann man sich hier Gänse aussuchen, die im Dezember geschlachtet werden. Wir können dann zum Rupfen mit den Kindern kommen, damit sie sehen, dass Geflügel nicht in Plastik geboren wird.“ Aus Garbsen, Neustadt, Isernhagen und aus der Wedemark fahren die anderen Teilnehmer zum Lehrgang nach Abbensen.

Immo Ortlepp bildet in seiner Jagdschule seit geraumer Zeit angehende Jägerinnen und Jäger praxisnah aus. Quelle: Ursula Kallenbach

Auch örtliche Jägerschaften bilden aus Um auf die Jagdscheinprüfung vorzubereiten, bieten auch die jeweiligen örtlichen Jägerschaften der Landesjägerschaft Niedersachsen Lehrgänge an, etwa in Burgdorf. Diese laufen zumeist in einem Zeitraum von sechs bis sieben Monaten an ein bis zwei Abenden pro Woche und an den Wochenenden. Die Höhe der Gebühr ist unterschiedlich. Neben den Jägerschaften bietet auch der Jägerlehrhof Jagdschloss Springe, eine Institution der Landesjägerschaft, spezielle Kompaktkurse an. Dabei werden die Teilnehmer in 21 bis 24 Tagen intensiv auf die Jägerprüfung vorbereitet. Unter solchen Kurzkursen können Interessenten mittlerweile bundesweit auswählen. Die Jägerprüfung erfolgt – unabhängig von dem Weg der Vorbereitung – bei der jeweiligen Unteren Jagdbehörde, in der sich der Hauptwohnsitz des Prüflings befindet. Hier ist das die Region Hannover.

Viele wollen Wissen über die Natur erlangen

Die Gruppe der 26 künftigen Jägerinnen und Jägern ist gut gemischt, vor allem aber ist sie doppelt so groß wie in den Vorjahren. „Es gibt ein enormes Interesse an der Natur“, bestätigt Ortlepp. „Viele kommen nur, um ganz viel Wissen über die Zusammenhänge in der Natur zu erlangen.“ Allerdings, räumt der Jagdausbilder ein, müsse er dazu teilweise bei null anfangen. Andere wollten schlichtweg gesunde Nahrungsmittel möglichst selbst erlegen und mit nach Hause nehmen.

Die Jagdscheinaspiranten haben einen langen Wissensweg vor sich bis zu der anspruchsvollen Prüfung, die als „grünes Abitur“ gilt. Sie haben Zeit bis März/April. Nun wird fast jeden Abend in Abbensen gepaukt – auch an Wochenenden. „Durch Corona haben wir viel aufzuholen, und im November kommen die Jagden dazu“, erklärt Ortlepp, der dazu seine Schüler – in jüngster Vergangenheit auch immer mehr Schülerinnen – mitnimmt.

Kein Tier ist wie das andere

85 Kilogramm wiegt das Wildschwein, das der Berufsjäger am frühen Morgen erlegt hat. „Wildverwertung“ heißt nun die Aufgabe, und mit scharfen Messern geht es ans Werk. Auch das gehört zur Ausbildung. Wie die Erkenntnis, dass Messer stumpf werden, wenn damit Borsten und Haare geschnitten werden.

Im praktischen Unterricht der künftigen Jägerinnen und Jäger kommt es auf scharfe Messer an. Quelle: Ursula Kallenbach

Der Blick ins geöffnete Wildschwein ist ein chirurgischer wie auch waidmännischer. Wo sind Herz und Magen, Lunge, Nieren, Leber und Galle? Alle Organe werden vorsichtig herausgenommen. Wie müssen die Innereien gesund aussehen, und was findet man bei diesem Tier vor?

Ausbilder Immo Ortlepp macht den Anfang und erklärt, dann müssen die Lehrgangsteilnehmer ran. Quelle: Ursula Kallenbach

Jägersprache lässt sich beim Tun begreifen

„Das ist ja ein ganz anderer Geruch als das Wildschwein“, bemerkt ein Teilnehmer dann am Schaf. Ja, muss auch, denn das Schaf ist ein Wiederkäuer. Nur 15 Kilogramm wiegt das Tier, aber die Mühe, sich alle Organe sorgfältig anzuschauen, ist nicht kleiner. Wie nebenbei lernen die Absolventen die Fachbegriffe der tierischen Anatomie in der Jägersprache, die sich für Laien oft kurios anhören. Aber kein Tier ist wie das andere, und die Bezeichnungen unterscheiden sich. Um das Fell zu entfernen, wird zum Beispiel ein Wildschwein abgeschwartet, ein Schaf aus der Decke geschlagen. Wer es tatsächlich selbst macht, Kraft aufwendet, den Geruch wahrnimmt und alle Abläufe einmal miterlebt, begreift mehr, meint Ortlepp.

Unter Anleitung von Jagdausbilder Immo Ortlepp hat es die künftige Jägerin Beatrice Bogenstahl aus Isernhagen mit dem dicken Pansen des Schafes zu tun. Quelle: Ursula Kallenbach

Ins kalte Wasser geworfen scheint an diesem Wochenende niemand. Beatrice Bogenstahl aus Isernhagen und Dennis Kuhn aus Amedorf haben zwar Mühe mit dem dicken Schafpansen, aber sie arbeiten sich wie alle anderen durch. Sie wollen das Jägerhandwerk lernen. Der hilfreiche Hinweis von Ortlepp, „Nicht so zaghaft, ist schon tot“, bringt Lacher. Und die Frage eines künftigen Jägers beim Ansetzen des Messers – „Bin ich jetzt hier richtig oder in der falschen Schicht?“ – lässt sich doch ohnehin fast überall anwenden, oder?

Von Ursula Kallenbach