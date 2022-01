Wedemark

Wie viel Geld kommt wie herein, was kann sich eine Kommune leisten, zu was ist sie verpflichtet? Welche Kredite binden den Haushalt, welche Projekte können Politiker noch angehen und welche eben nicht mehr? Als zu unverständlich und behördlich wird gern Experten überlassen, was die Grundlage jeder Kommune ausmacht. Dabei sind die Steuern zahlenden Bürgerinnen und Bürger die betroffene Klientel. Der Kämmerer der Gemeinde Wedemark, Joachim Rose, will mit seinem kleinen Onlinelexikon „Kommunalfinanzen von A bis Z“ die wichtigsten Begriffe der kommunalen Haushaltswirtschaft verständlich unter die Leute bringen – und erklärt im Interview, was ihn dazu treibt – seit nunmehr 20 Jahren.

Das ist Joachim Rose Seit 1978 ist Joachim Rose in der Gemeindeverwaltung Wedemark tätig. Er kennt die kommunalen Bedingungen wie seine Westentasche – bei dem Marathonläufer aus Passion würde man passender sagen: wie seine Laufschuhe. Kommunale Finanzwirtschaft ist das berufliche Thema des Finanzexperten, der am 6. Januar 63 Jahr alt wird. Rose ist seit 2015 als Gemeindekämmerer und seit 2016 als Mitglied des Verwaltungsvorstandes in der Wedemark für die Fachbereiche Finanzen und Gebäudemanagement sowie die Abwasserbeseitigung zuständig. Zuvor leitete er viele Jahre den Fachbereich für Finanzen in der Wedemark und war nebenberuflich am Niedersächsischen Studieninstitut für Kommunale Verwaltung und an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Hannover engagiert, um den Verwaltungsnachwuchs auszubilden. Daher hat den Finanzexperten der Gemeinde Wedemark das kommunale Haushaltsrecht über viele Jahre hinweg auch außerhalb seiner Arbeitszeiten im Rathaus in Mellendorf beschäftigt.

Wie sind Sie zu dieser Arbeit gekommen?

Die erste Ausgabe dieses Taschenlexikons ist schon 2002 entstanden. Die HAZ berichtete darüber am 28. September 2002. Von der ersten Auflage an kam es auf die Nachfrage des Bundes der Steuerzahler Niedersachsen zustande. Ich habe es als Privatperson geschrieben und gebe darin nur meine persönliche Meinung wieder. Aktuell ist das von mir verfasste Lexikon in sechster Auflage fertiggestellt. Ich erläutere die kommunale Haushaltswirtschaft in Niedersachsen übersichtlich und praxisnah. Es richtet sich an die Kommunalpolitik, die Verwaltung und alle, die damit zu tun haben.

Warum binden Sie sich eine solche Zusatzaufgabe ans Bein?

Das Schreiben an dem Taschenlexikon hat mich interessiert, weil es mir als eine Möglichkeit erscheint, das Interesse der Adressaten für das allgemein als kompliziert und trocken angesehene Haushaltsrecht zu wecken und zu stärken. Tatsächlich ist alles Handeln einer Kommune mit dem Einsatz der öffentlichen Finanzmittel verbunden, für die es verbindliche Regelungen von Bund und Land gibt. Ich halte es für wichtig, wenn auch die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen und weitere Interessierte einen Einblick in die Grundlagen bekommen. Die Kommunen sind an Gesetze und Verordnungen gebunden, und diese sind oftmals umfangreich und kompliziert. In dem Lexikon habe ich versucht, diese möglichst kurz und verständlich zu erklären. Besonders motiviert hat mich, dass der Bund der Steuerzahler dieses Lexikon als Download kostenlos an Interessierte abgibt.

Wie muss man sich diese Arbeit vorstellen – am Feierabend, im Urlaub, im Kopf beim Training zum Marathon?

Dieses – vergleichsweise – kurze Büchlein wurde über mehrere Auflagen fortgeschrieben. Daher konnte ich mich hier von Stichwort zu Stichwort voranarbeiten und musste nur aktualisieren. Meine Marathon-Laufzeiten sind übrigens inzwischen doch auf die Hälfte zurückgegangen, auch wenn ich schon viele schöne Marathon-Läufe wie den in New York bestritten habe.

Was macht denn kommunale Haushalte für jedermann so wichtig?

Jede Kommune ist von ihrer Größe her mit einem Unternehmen vergleichbar. Aber ihre Finanzmittel kommen ganz überwiegend aus Steuergeldern und müssen entsprechend verantwortungsvoll verwendet werden. Dafür gibt es aus gutem Grund rechtliche Regelungen. Natürlich ist die Verwaltung so gut ausgebildet, dass sie den ordnungsgemäßen Einsatz umsetzen kann. Aber zum Beispiel treffen für die Aufstellung von Millionenetats nach vielen öffentlichen Diskussionsprozessen letztlich die gewählten Ratsmitglieder die wichtigen Entscheidungen. Daher halte ich ein breites Verständnis zum kommunalen Haushaltsrecht für wichtig.

Auch epidemische Lage ist ein Rechtsthema Das Taschenlexikon „Kommunalfinanzen von A bis Z“ ist online und kostenfrei beim Bund der Steuerzahler herunterzuladen unter www.steuerzahler-nub.de/kommunalfinanzen. Für die Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsfachkräften sowie für andere Interessierte aus Politik und Praxis hat der Autor sein vertiefendes Studienbuch „Kommunale Finanzwirtschaft Niedersachsen“ (aktuell in achter Auflage 2020) und eine Textausgabe mit Erläuterungen „Kommunales Haushaltsrecht Niedersachsen“ (aktuell in dritter Auflage 2018) verfasst, erhältlich im Buchhandel. An diesen Büchern arbeitet der Verfasser kontinuierlich, da sich Recht und Rechtsprechung ständig ändern. Aktuell setzt er sich etwa mit dem Sonderrecht für die epidemische Corona-Lage auseinander. Seit einigen Jahren arbeitet Rose auch an Teilen eines etablierten Kommentars zum Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz mit.

Würden Sie das Interesse dafür gern auch vorverlagern, etwa in Schulen?

Ich halte sehr viel davon, bereits im Schulbereich Unterrichtsinhalte noch stärker an den Erfordernissen des praktischen Lebens auszurichten. Dazu gehört nach meiner Meinung außer dem Staatsrecht auch das Kommunalrecht. Aber mit dem kommunalen Haushaltsrecht sollte sich dann befasst werden, wenn sich Interessierte stärker in das kommunalpolitische Geschehen einbringen wollen, oder manche Handlungsweisen der Kommunalverwaltung hinterfragt werden.

Haben Sie Kinder, und haben Sie diesen irgendein Verständnis von Ihrem Tun vermitteln können?

Ich habe drei Söhne, die alle in der Privatwirtschaft tätig sind. Aber ich denke schon, dass sie dennoch durch unsere Gespräche zu manchen Vorgängen der öffentlichen Hand ein besseres Verständnis bekommen haben.

Sie haben seit Jahren Gemeindehaushalte zu verantworten und zu vermitteln. Wo sehen Sie die größten Hürden bei den Kommunalpolitikern?

Mit dem Wechsel des Buchführungssystems von der früheren „Kameralistik“ zu einem speziellen System „im Rechnungsstil der doppelten Buchführung“ wurde nach meiner Erfahrung die Haushaltsplanung und -ausführung komplizierter. Zwar bietet diese – von der kaufmännischen deutlich abweichende – Doppik mehr Informationen als die frühere Verwaltungsbuchführung, doch erfordert sie erheblich mehr Fachkenntnisse. Bei der allgemeinen Informationsflut und Alltagsbelastungen in der heutigen Zeit wird es für ehrenamtliche Ratsmitglieder schwer, sich auch noch in die zum Teil komplizierten Haushaltsvorschriften einzuarbeiten.

Was wünschen Sie sich im Gemeinderat – mehr Spezialisten oder breiteres Verständnis?

Aufgrund der teilweise doch komplizierten Vorgänge wird es nur möglich sein, dass sich einzelne Ratsmitglieder spezialisieren. Dennoch wünsche ich mir, dass alle Ratsmitglieder ein Grundverständnis haben.

Von Ursula Kallenbach