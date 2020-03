Brelingen

Mit der „Johannes-Passion“ von Johann Sebastian Bach hat der um Gastsänger erweiterte Chor St. Martini der Brelinger Kirchengemeinde wieder ein großes Musikwerk einstudiert. Unter anderem die Kammersymphonie Hannover sollte den Auftritt im März begleiten. Angesichts der Corona-Krise wurde der Termin jetzt aber abgesagt.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Am 21. November treten um 20 Uhr die Kammersymphonie und das Vokalensemble Voktett Hannover in Brelingen auf, kündigt Hans-Jürgen Weiß nun an. Ob aber auch Robert Bartneck, der für die Partie des Evangelisten vorgesehen war, dabei sein wird, steht noch nicht fest, da er dann an der Wiener Staatsoper eingebunden sein wird.

Der Chor ist aber sicher, gegebenenfalls einen gleichwertigen Ersatz zu finden, heißt es von Weiß weiter. „Alle Karten behalten für die Aufführung im November ihre Gültigkeit.“ Die Tickets können aber auch jederzeit gegen Erstattung der Nettokosten – also ohne Vorverkaufsgebühr – zurückgegeben werden. Dazu wird um die Mitteilung der Kontoverbindungen für die Rücküberweisung gebeten. Die Karten müssen an Ulrike Bruns-Grimsehl, Hauptstraße 5 in 30900 Wedemark, zurückgeschickt werden.

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke