Brelingen

Die evangelische Kirchengemeinde St. Martini Brelingen hat für Sonntag, 26. September, zur Jubiläumskonfirmation in die Kirche eingeladen. Im vergangenen Jahr war die Feier pandemiebedingt ausgefallen, diese wird nun mit nachgeholt. Bei dem Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, werden vor allem ehemalige Konfirmanden gewürdigt, die 2020 oder 2021 ein Konfirmationsjubiläum feiern konnten oder können.

Mitfeiern können auch Hinzugezogene

In dem Gottesdienst sollen die silberne und die goldene Konfirmation (25 Jahre und 50 Jahre nach der Konfirmation) ebenso gefeiert werden wie die diamantene (60 Jahre), die eiserne (65 Jahre) und die Gnadenkonfirmation (70 Jahre). Willkommen sind nicht nur die Jubilare, die in Brelingen konfirmiert worden sind, sondern auch diejenigen, die inzwischen in der Kirchengemeinde wohnen.

Interessierte können sich noch bis Dienstag, 14. September, zu dem Gottesdienst und dem anschließenden Empfang anmelden. Dies ist im Pfarrbüro unter Telefon (05130) 2270 (Anrufbeantworter), per E-Mail an kg.martini.brelingen@evlka.de und schriftlich an die Kirchengemeinde Brelingen, Hauptstraße 33, möglich.

Von Frank Walter