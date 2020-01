Mellendorf

Sollen Schüler von ihrer Schule besonders belohnt werden, wenn sie sich in ihrer Freizeit gesellschaftlich engagieren? Sollen Windräder näher an Wohnsiedlungen errichtet werden dürfen? Darf die Polizei in Mitteilungen die Nationalität von Tatverdächtigen nennen? Ist es richtig, auf kommunaler Ebene den Klimanotstand ausrufen? Mit diesen Fragen haben sich 24 Acht- bis Dreizehntklässler aus sieben Schulen beim Regionalwettbewerb Jugend debattiert im Schulzentrum Wedemark befasst. Vier Sieger nehmen am Landesentscheid im März teil.

Kommunikationsfähigkeit der Schüler steht im Vordergrund

Der Wettbewerb stellt die Kommunikationsfähigkeit der Schüler in den Vordergrund. 25 Minuten lang hatten die Jugendlichen dabei Zeit, über die zuvor gestellten Fragen zu debattieren – möglichst lebhaft. Dabei gab es stets eine Pro- und eine Kontra-Position. „Der jeweilige Für- und Wider-Standpunkt wird vorher ausgelost“, sagte Johanna Horváth, Lehrerin am Gymnasium in Mellendorf, die den Wettbewerb in der Wedemark koordinierte.

Für die Acht- bis Zehntklässler sowie für die Oberstufenschüler gab es zwei Durchgänge: Die Vorrunde und das Finale. Bei Jugendlichen der Sekundarstufe I agierte der 14-jährige Robin Bläser vom Johannes-Kepler-Gymnasium Garbsen am überzeugendsten. Er belegte damit den ersten Platz. Ebenso siegte Christian Matthaei vom Gymnasium Mellendorf. Beide qualifizierten sich für den Landeswettbewerb im März. Als Preis erhielten sie jeweils einen Gutschein für ein sogenanntes Debattenseminar.

Schüler bereiten sich zehn Tage auf Debatte vor

„Die Anspannung vor dem Wettbewerb ist groß gewesen, erst während der Debatte fiel sie ab“, berichtete der 14-Jährige Robin anschließend. Er habe sich gut vorbereiten können – zehn Tage vorher erhielten die Schüler die Fragen –, und er hatte auch ein ganz gutes Gefühl. Die Jury, bestehend aus zwei Lehrern und einem Schüler, bescheinigte dem 14-Jährigen Sachkenntnis. Zudem sei seine Argumentation überzeugend gewesen, urteile die Bewertungskommission. Und weiter: Sein Vortrag sei strukturiert gewesen.

Aufgeregt war auch der 17-jährige Christian. Nach und nach sei er aber lockerer geworden, bilanzierte er später. „Meine Mitschüler haben mich mit einem Plakat unterstützt – und das hat mich motiviert.“ Vor Menschen zu reden falle ihm leicht. Das Niveau sei deutlich höher gewesen als beim Schulwettbewerb, verglich der 17-Jährige. Bei ihm bewertete die Jury zuallererst die „messerscharfe Ausdrucksfähigkeit“ positiv.

Neue Teilnehmer aus der Nachbarschaft gewonnen

Bei der 16. Auflage im Forum des Schulzentrums in Mellendorf konnte die Zahl der teilnehmenden Schulen auf sieben erhöht werden. Mit dabei waren Schüler von Gymnasien, KGS und IGS sowie Realschulen aus Hannover, Hemmingen, Garbsen, Laatzen und der Wedemark. „Wir haben vier Schulen aus der Region Hannover dazugewinnen können“, berichtete Horváth. Pädagoge Jochen Rödiger holte den Wettbewerb vor 16 Jahren in die Gemeinde Wedemark.

„Das ist eine tolle Errungenschaft“, lobte Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski den Wettbewerb. Er befürwortete die inhaltliche Auseinandersetzung und die positive Streitkultur. Jeder Teilnehmer habe an Erfahrung gewonnen und gute Lösungen entwickelt. „Ich bin beeindruckt, ihr habt es großartig gemacht.“ Lob gab es auch von der Koordinatorin – insbesondere auch für die Schüler, die eine Position hätten vertreten müssen, die nicht ihrer eigenen entsprachen. „Das ist hohe Kunst.“

