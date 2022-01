Mellendorf

Gerade in den aktuellen Zeiten sind sachliche Debatten wichtig – wenn ansonsten nur heftig gestritten und statt sachlich diskutiert oft genug laut gebrüllt wird. Eine faire Streitkultur ist also dringend notwendig. Genau darum geht es bei dem bundesweiten Projekt „Jugend debattiert“, das auch in diesem Jahr zwar unter erschwerten Bedingungen, aber nicht weniger engagiert stattfindet.

Im Schulwettbewerb des Gymnasiums Mellendorf traten nun insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen neun und elf im „Wettstreit der Worte“ gegeneinander an. Dabei waren die Themen sehr vielschichtig: Es ging beispielsweise um fair produzierten Kakao, ein Freischwimmerabzeichen als Voraussetzung für ein Schulabschlusszeugnis, eine Kennzeichnungspflicht bei digitaler Bildbearbeitung für Influencer und ein Verbot von Süßigkeiten im Kassenbereich von Supermärkten.

Sieger vertreten Gymnasium weiter bei „Jugend debattiert“

Die Schülerinnen und Schüler hätten sich perfekt vorbereitet und in den Debatten hochmotiviert und wortgewandt gezeigt, sagte Schulleiterin Katrin Meinen und war entsprechend beeindruckt. Manchmal hätten die Emotionen hohe Wellen geschlagen, wenn die Pro- und Contra-Rednerinnen und -Redner die Argumente schnell hin und her warfen. Dennoch seien alle rücksichtsvoll, fair und lösungsorientiert geblieben. Es war laut Meinen eine Freude, dabei zuzuhören – und den Zuschauern wurde so manche neue Facette des eigenen Standpunkts deutlich.

Besonders erfolgreich waren die beiden Erstplatzierten, Hanna Anschütz (Jahrgang neun) und Lukas Kreft (Jahrgang elf), die die Juroren in den Finals der Altersstufen überzeugen konnten. Beide gehen nun als Schulsieger des Gymnasiums in den Regionalwettbewerb, bei dem sie sich den Einzug in den Landeswettbewerb Niedersachsens erstreiten wollen. Natürlich mit Worten.

Von Stephan Hartung