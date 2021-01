Mellendorf

Die Welle der Hilfsbereitschaft nach dem verheerenden Brand im evangelischen Gemeindehaus St. Georg mit angeschlossener Kinderkrippe in Mellendorf hat viele Menschen in der Wedemark bewegt. In der Folge sind einige Spendenaktionen und andere Hilfsangebote in der Kommune initiiert worden. Inzwischen gibt es auch konkrete Pläne für den Wiederaufbau.

CDU gibt höchstes Angebot bei Versteigerung ab

Die bisher jüngste Spendenaktion hat die Jugendfeuerwehr Mellendorf organisiert. Sie gestaltete ein Lebkuchenhaus, das das abgebrannte Gebäude zeigt. „Vielleicht bauen wir in diesem Jahr wieder mal etwas Heiles nach“, sagte Jörn Schliep, Jugendwart der Feuerwehr Mellendorf, jüngst bei der Übergabe schmunzelnd. Zusammen mit drei weiteren Jugendbetreuern hat er zahlreiche Stunden in das süße Bauwerk investiert. Wie in jedem Jahr konnte das Werk ersteigert werden. Die CDU-Fraktion im Ortsrat Mellendorf IV gab das höchste Gebot mit 150 Euro ab und erhielt folglich den Zuschlag.

In den vergangenen Jahren bauten Schliep und seine Kollegen schon Fahrzeuge, das Gasthaus Stucke und die Kirche nach. Nach dem Feuer im kirchlichen Gemeindehaus Ende Januar 2020 entschieden sich die vier nun, dieses Gebäude in der Situation der Brandnacht nachzubauen und mit dem Geld aus der Versteigerung einen Teil zum Wiederaufbau beizutragen.

Der alte Hasenstall durfte auf gar keinen Fall fehlen

„Sogar an den Hasenstall hat die Jugendfeuerwehr gedacht“, sagte Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas (CDU) erfreut. Auch Lego-Feuerwehrmännchen durften nicht fehlen, und mit der richtigen Beleuchtung verwandeln sich die weißen Wattewolken im Dachstuhl in rote Flammen. Das Haus aus Lebkuchen und Butterkeksen backten und bauten Schliep und seine Kollegen selbst, fertige Lebkuchenplatten kamen noch nie für die Lebkuchenhäuser infrage, sagte er.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Januar 2020 brannte das Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Mellendorf. Die Jugendfeuerwehr erinnert mit ihrem Lebkuchenhaus an die Brandnacht. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Die Kirchengemeinde St. Georg hat inzwischen einen Bauantrag für den Wiederaufbau gestellt. Das Bissendorfer Architekturbüro Krüger, das mit den Planungen beauftragt ist, beziffert die Kosten nach Mitteilung des Kirchenvorstandes auf gut 1,5 Millionen Euro. „Nach Abzug der Versicherungssumme, die wir nach dem Brand in Anspruch nehmen können, bleibt eine Finanzierungslücke von etwa 560.000 Euro“, teilte Pastor Michael Brodermanns kürzlich mit. Diese Lücke ergebe sich dadurch, dass die Versicherung zwar den Zeitwert des Gebäudes erstatte, nicht jedoch den Mehrwert, der sich aus dem barrierefreien Wiederaufbau des Obergeschosses ergibt. Genau deshalb benötigt die Kirchengemeinde auch weiter die Unterstützung der Wedemärker in Form von Spenden.

Nach Wiederaufbau sollen alle Räume barrierefrei sein

Die Pläne sehen vor, dass alle Gemeinderäume zusammen mit den Zimmern für die beiden Krippengruppen und dem Familienzentrum Emilie unter einem Dach am Kirchweg untergebracht werden können. Dazu soll das abgebrannte Gemeindehaus in den Mauern der Alten Schule so wiederaufgebaut werden, dass künftig mit einem Aufzug auch das Obergeschoss barrierefrei genutzt werden kann. Nach der Fertigstellung des Gebäudes und dem Umzug des Gemeindebüros und der Gruppenräume ins neue Gemeindezentrum sollen die dann nicht mehr benötigten Räume im Pfarrhaus zu einer Wohnung umgebaut und vermietet werden.

Die von dem Brand betroffenen gut 30 Kinder und Erzieher sind zwischenzeitlich anderweitig untergekommen. Dabei hat die Gemeinde Wedemark maßgeblich geholfen. Für gut 220.000 Euro schaffte sie provisorische Container an, in denen die Krippe bis zur Fertigstellung des Gemeindehauses betrieben wird.

Von Leona Passgang und Sven Warnecke