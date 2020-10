Mellendorf

Der Therapiegarten in Mellendorf beendet eine schwierige Saison. Aus Angst vor dem Coronavirus hat die Einrichtung für Senioren und speziell für Menschen mit Demenz sowie mit Handicap auf die gartentherapeutische Betreuung in diesem Jahr verzichtet. Zwar hat der Verein Grüne Stunde seine offenen Sonnabende weiter anbieten können, aber mit großen Aufwand. Zum Abschluss der Saison haben nun Mitglieder der Jugendfeuerwehr Bissendorf-Scherenbostel geholfen. Sie ernteten statt der eigentlichen Besucher das Gemüse, mähten Rasen und schnitten die Sträucher.

Jugendfeuerwehr hilft im Therapiegarten

Die Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Bissendorf-Scherenbostel trifft sich alle zwei Wochen zu ihren Diensten, um für die aktive Zeit als Feuerwehrmann ausgebildet zu werden. Durch Corona sind diese Treffen weitestgehend ausgefallen. Erst seit Oktober liegt ein Hygienekonzept vor. Es erlaubt den Kinder und Jugendlichen, sich alle 14 Tage in zwei Gruppen zum Dienst zu treffen. Zu einem dieser Termine, wie seit einigen Jahren üblich, gehört auch der Einsatz im Therapiegarten Grüne Stunde in Mellendorf.

„Das Team der Grünen Stunde hatte die Obst- und Gemüseernte extra hinausgeschoben, um diese mit den Jugendlichen zusammen zu erledigen“, sagt Vereinsvorsitzende Corinna Cieslik-Bischof. Die Helfer hatten im Frühjahr Kartoffeln, Sellerie, Zwiebeln und Pastinaken in die Erde gepflanzt. In den Hochbeeten hatten sie Tomaten, Gurken, Erdbeeren und Salate gesetzt. „Diese Pflanzen dienen der Erinnerungsarbeit für Menschen mit Demenz“, sagt die Vereinschefin. Diese sei wegen Corona liegengeblieben. Deswegen wartete einiges an Arbeit auf die jungen Feuerwehrleute.

Am beliebtesten sei bei den Jugendlichen die Kartoffelernte, bei der mit Grabegabel die Knollen aus der Erde gehoben werden. Die Ausbeute konnte sich am Ende des Tages sehen lassen. Der Erntetisch war voll mit Äpfeln, Kürbissen und Tomaten – und eben den Kartoffeln. Zur Stärkung gab es zum Abschluss für die freiwilligen Helfer warmen Tee und Kuchen sowie ein großes Dankeschön. Einen Teil des Gemüses durften die Jugendlichen mit nach Hause nehmen.

Therapiegarten öffnet vermutlich wieder im April

Über das Jahr gibt es immer wieder Arbeiten im Therapiegarten, die auch zur Umweltbildung von Kindern und Jugendlichen dienen. Wer Interesse hat, im nächsten Jahr mit Kindern oder Jugendlichen im Garten tätig zu werden, kann sich bei Corinna Cieslik-Bischof unter corinna@bischofs.com melden. Der Garten geht jetzt in die Winterpause und eröffnet – je nach Stand in Sachen Corona – voraussichtlich wieder am 3. April mit einem Pflanzenflohmarkt.

Von Katerina Jarolim-Vormeier