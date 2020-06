Mellendorf

Jugendliche haben am Montagabend die Wedemark-Sporthalle auf dem Campus W in Mellendorf mit weißer Farbe beschmiert und Graffiti gesprüht. Der Hausmeister der Realschule bemerkte die Gruppe um 21.30 Uhr und sprach die Jugendlichen an – daraufhin flohen sie.

Doch dann kam offenbar die Einsicht: Zunächst kehrten zwei 17-Jährige zum Tatort zurück. Während die alarmierte Polizei den Vorfall am Schulzentrum aufnahm, trafen zudem eine 14-Jährige und ein 15-Jähriger an der Halle ein. Die beiden Älteren und die 14-Jährige gaben nach Auskunft der Polizei die Tat direkt zu und erklärten den Beamten, „Jugendliche machen so einen Mist halt“. Ob der 15-Jährige auch an der Sprayaktion beteiligt war, ist noch unklar.

Die Ermittler beschlagnahmten Beweismittel. Anschließend gab die Polizei alle Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern. Doch auf die Gruppe kommt ein Verfahren wegen Sachbeschädigung zu, kündigt ein Polizeisprecher an. Die Jugendlichen haben einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht.

