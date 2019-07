Bissendorf

Wie sieht der persönliche Superheld aus? Diese Frage haben zwölf Jugendliche im Julius-Club in der Gemeindebibliothek Wedemark künstlerisch beantwortet. Gemeinsam mit einer Illustratorin aus Berlin, Charlotte Hofmann, zeichneten die Teilnehmer der Ferienaktion ihre Helden.

Sehr stark sein, Gedanken lesen können oder unsichtbar sein: Zunächst haben die Jugendlichen überlegt, welche Superkräfte ihr Held haben soll. Anschließend erklärte Hofmann, welche zeichnerischen Mittel bei der Darstellung der besonderen Eigenschaften auf dem Papier helfen können.

Die Jugendlichen schauten sich bekannte Beispiele aus Mangas und Comics an und legten los. Am Ende hatten sie eine Zeichnung von ihrem Helden.

Der Julius-Club richtet sich an Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren, die in den Sommerferien spannende Aktionen und in der Freizeit gemeinsam Spaß erleben können. Die Bibliothek in der Wedemark ist eine von niedersachsenweit 49 Bibliotheken, die sich an dem Club, der von 21. Juni bis 21. August läuft, beteiligen.

