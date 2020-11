Bissendorf

Ein 15-Jähriger aus Resse hat am Sonnabend mit einem sogenannten Einhandmesser die Reifen zweier Fahrräder am Bissendorfer Bahnhof beschädigt. Die Polizei kontrollierte um 19.45 Uhr insgesamt vier Jugendliche, weil Zeugen deren auffälliges Verhalten gemeldet hatten. Die Beamten stellten die Personalien fest und beschlagnahmten ein Einhandmesser, weil es unter das Waffengesetz fällt und das Mitführen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt ist.

Der Jugendliche bestätigte nach Angaben der Polizei, die Fahrräder aus Langeweile beschädigt zu haben. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung eingeleitet.

Von Sebastian Stein