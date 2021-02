Wedemark

Normalerweise können zu dieser Jahreszeit keine Früchte von Bäumen gepflückt werden. Doch in der Corona-Pandemie ist vieles anders: Und so hängen seit Neuestem an der Jugendhalle in Mellendorf „Früchte“ an einem Corona-Baum. Diese dürfen geerntet werden.

Wie Wedemarks Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns berichtet, hat ihr Team den Baum an der Jugendhalle, Am Freizeitpark 1, am Freitag vergangener Woche mit Zetteln bestückt. Auf diesen sind Ideen und Gedanken vermerkt, die Jugendlichen helfen sollen, Langeweile und Einsamkeit zu bewältigen. „Alle sind eingeladen, die Früchte zu pflücken und selber neue anzuhängen“, sagt Bruns.

Jeder kann sich an der Aktion beteiligen

Inzwischen haben Kinder, Jugendliche, Familien und ältere Menschen bereits Hoffnungsvolles und Besorgtes, Humorvolles und Nachdenkliches auf Papier hinterlassen, sagt die Jugendpflegerin. Beim Spaziergang könnten mitgebrachte Notizen an diesen Baum gehängt und sich mit Gedanken anderer auseinandergesetzt werden. Wem es nicht möglich sei, selbst einen Zettel wetterfest zu hinterlassen, der könne diesen auch im Briefkasten der Jugendhalle einwerfen. Das Team der Jugendpflege werde diesen dann am Baum befestigen.

Außerdem können kleine Päckchen abgeholt werden. In diesen finden Interessierte Beschäftigungsideen – von Kochrezepten und Bastelanleitungen bis hin zu Tipps für Fitness. Das Team der Jugendpflege würde sich über eine rege Teilnahme freuen. Dabei gelten die üblichen Abstandsregeln, betont Rathaussprecher Ewald Nagel.

Weitere Informationen zu der Aktion gibt es täglich ab 16 Uhr unter Telefon (0 51 30) 58 87 39 oder nach einer E-Mail an jugendpflege@wedemark.de.

Von Sven Warnecke