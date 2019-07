Mellendorf

Bereits am Freitagmorgen hat ein Unbekannter im Bereich des Mellendorfer Bahnhofs ein Fahrrad gestohlen. Nach Auskunft einer Sprecherin der Wedemärker Polizei wurde der Täter gegen 6.15 Uhr dabei beobachtet, wie er offensichtlich ein passendes, nicht angeschlossenes Fahrrad suchte. Schließlich wurde er auf einem Hof an der Schaumburger Straße fündig und radelte mit dem gestohlenen Damenfahrrad in Richtung Hellendorf davon.

Die Passantin alarmierte die Polizei. Doch eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten und schlanken Mann handeln. Er hatte dunkle Haar, ein gepflegtes Äußeres und ist vermutlich Deutscher, heißt es von der Kommissariatssprecherin weiter. Zur Tatzeit war er mit einer blassroten kuren Hose und einem weißen Kurzarmshirt bekleidet. Er trug einen dunklen Rucksack mit sich.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke