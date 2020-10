Mellendorf

Ein 18 Jahre junger Mann aus der Wedemark hat nun nicht nur eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit am Hals, sondern auch ein Strafverfahren. Der nach Polizeiangaben bislang völlig unbescholtene Heranwachsende war am Sonntag gegen 12 Uhr in Mellendorf dabei erwischt worden, wie er ein junges Pferd sexuell missbrauchte.

Wie Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Mittwoch berichtet, hatte sich der 18-Jährige der auf einer Weide an der Hermann-Löns-Straße grasenden Jungstute genähert und sie zunächst gestreichelt. Doch dann drang mit seiner in einem Gummihandschuh steckenden Hand in die Scheide und den After des dreijährigen Pferdes ein. Passanten hatten die Szene beobachtet und die Polizei alarmiert.

Täter schweigt zu den Hintergründen

Streifenbeamte nahmen den 18-Jährigen vorläufig fest und stellten die Handschuhe sicher. Ein Drogen- und Alkoholtest fiel bei dem Heranwachsenden negativ aus. Über die Gründe seines Handelns schwieg der junge Mann in der Vernehmung, machte vielmehr widersprüchliche Angaben, berichtet Wehr. Er wurde später von Verwandten aus der Polizeiwache abgeholt.

Da zunächst an dem Pferd keine Verletzungen von der Polizei festgestellt worden war, wurde gegen den Wedemärker wegen einer Ordnungswidrigkeit ein Verfahren eingeleitet. Die Halterin der Stute konsultierte indes einen Tierarzt, der doch Verletzungen im Genitalbereich des Pferdes feststellte. Aus diesem Grund leiteten die Wedemärker Ermittler auch ein Strafverfahren gegen den Täter ein.

Von Sven Warnecke