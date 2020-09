Bissendorf

„Seide, Seife, Sünde“ lautet der Titel der nächsten Führung von Jungfer Anni. Dazu lädt sie für Sonnabend, 19. September, ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Bürgerhaus in Bissendorf, Am Markt 1. Teilnehmer sollten wetterbeständige Kleidung tragen, ein Mund-Nasen-Schutz ist zwingend erforderlich.

Zu hören gibt es bei der Tour nicht nur Anekdoten aus Bissendorf, sondern auch andere interessante Begebenheiten aus der Wedemark. Warum regte sich der Kommissar des Reiches vom preußischen Ministerium zum Beispiel über Nackedeis in Gailhof auf? Wo gab es in Bissendorf ein Wurstfenster, und warum war dessen Besitzer über die von Hitler verordneten Eintopfsonntage gar nicht froh? Es geht auch um erhöhten Alkoholkonsum, und dabei stellt Anja Hemme als Jungfer Anni durchaus einen Zusammenhang mit dem Besuch der Bissendorfer Kirche her.

Pastoren in winterlichen Spinnstuben nicht gern gesehen

Sie spricht über die Tatsache, dass in den winterlichen Spinnstuben in der ganzen Wedemark Pastoren nicht gerne gesehen wurden, obwohl Frauen und Männer dort ganz fleißig waren. Aber auch der Frage wird nachgegangen, warum in einer Elzer Nähstube nach dem Abschuss eines Kampfpiloten die Nähnadeln glühten?

Die Teilnahme an der gut eineinhalbstündigen Tour kostet für Erwachsene 4 Euro, für Kinder ab sechs Jahren 2,50 Euro. Telefonische Anmeldungen nimmt Hemme unter Telefon (0 51 30) 6 03 63 und (01 75) 9 63 65 71 entgegen.

Von Sven Warnecke