Bissendorf

„Weiber-Wollust-Wurzelsud“ lautet der Titel der nächsten Führung von Jungfer Anni. Dazu lädt sie für Freitag, 16. Juli, ein. Treffpunkt ist um 18.15 Uhr an der Treppe zum Bürgerhaus in Bissendorf, Am Markt 1.

Führung ist nur für Frauen

Anja Hemme alias Jungfer Anni macht darauf aufmerksam, dass diese Führung nur für Frauen ist. Dabei geht es zu Fuß durch Teile des historischen Ortskerns von Bissendorf. Während der etwa eineinhalbstündigen Tour – je nach Wetterlage – erfahren die Teilnehmerinnen Interessantes und Amüsantes über die Themen „Verhütung zu Urgroßmutters Zeiten“, „Geht Liebe wirklich durch den Magen?“ und „Warum gab es früher in den Apotheken lebende Frösche zu kaufen?“.

Anmeldung und Kosten

Diese und andere Fragen werden beantwortet und so mancher alter, aber noch immer noch gültiger Tipp für das Liebesleben wird wiedergegeben. Bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und gute Laune mitbringen, wirbt Hemme. Sie nimmt Anmeldungen unter Telefon (05130) 60363 oder (0175) 9636571 entgegen. Die Teilnahme kostet 4 Euro.

Von Sven Warnecke