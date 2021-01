Zu eng, zu laut, kein Schreibtisch: Die Wedemärker Jusos haben eine Lösung für suboptimale Bedingungen am heimischen Arbeitsplatz organisiert. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde können Schülerinnen und Schüler nun vormittags im Mellendorfer Mehrgenerationenhaus lernen.

