In der Vergangenheit sind am Gymnasium Mellendorf (GM) die besten Vorleser an der Schule in der Vorweihnachtszeit ermittelt worden. Doch die Corona-Pandemie hat den Terminplan reichlich durcheinandergewirbelt.

Doch nun, kurz vor den Sommerferien, konnten sich die Schülerinnen und Schüler des sechsten Jahrgangs messen. Letztlich konnte sich Justus Krämer aus der Klasse 6E gegenüber seinen Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchsetzen. Er errang den Gesamtsieg und durfte sich wie alle anderen über ein Buchgeschenk aus den Händen von Tore Böttcher, der als Vertreter der Schulleitung mit dabei war, freuen. Auf dem zweiten Platz folgte Klara Fredebohm aus der Klasse 6D.

Im vergangenen Jahr standen zu Beginn des erneuten Lockdowns vor Weihnachten in den sechsten Klassen zwar die besten des Jahrgangs fest. „Aufgrund der durch die Pandemie bedingten Einschränkungen musste die Entscheidung über die Schulsiegerin oder den -sieger aber verschoben werden“, berichtet Schulleiterin Katrin Meinen. Doch auch jetzt mussten noch hygienebedingte Einschränkungen in Kauf genommen werden.

Jury setzt sich pandemiebedingt anders zusammen

„Die Jury bestand anders als in den vorhergehenden Jahren nur aus Lehrkräften des Gymnasiums Mellendorf, und die Schülerinnen und Schüler durften nur eine Freundin beziehungsweise einen Freund zur seelischen Unterstützung zu dem Wettbewerb mitbringen.“ So traten Anastasia Vardanidze aus der 6A, Mattea Kuschel aus der 6B, Stephania Zhelizko aus der 6C, Klara Fredebohm aus der 6D sowie Justus Krämer aus der 6E zum Vorlesen an.

Sie lasen einen selbst ausgewählten Text aus einem Jugendbuch vor, um sich dann in einer zweiten Runde an einem unbekannten Text zu versuchen. „Da es sich bei den Vorlesenden bereits um die besten ihrer Klasse handelt, konnte bei allen eine hohe Lesekompetenz beobachtet werden“, berichtet Meinen im Anschluss.

Von Sven Warnecke