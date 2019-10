Resse

An diesem Tag steht im Moorinformationszentrum in Resse kein naturkundliches Thema auf dem Programm, sondern ein Kabarettabend: Lioba Albus kommt in die Wedemark und tritt am Sonnabend, 26. Oktober, ab 20 Uhr im Mooriz auf. Das Thema des Abends lautet tatsächlich „Das Weg ist mein Ziel“. Der Einlass beginnt um 19.30 Uhr.

Gemeinsam mit dem Publikum taucht Lioba Albus ein in die wunderbare Welt des „Weniger“. „In gewohnt rasantem Rollenwechsel bringt sie das Publikum an den Rand der Zwerchfellbelastbarkeit“, heißt es in der Ankündigung für die Veranstaltung. „Wer dann auf dem Heimweg merkt, dass er sich weggelacht hat und trotzdem noch da ist, hat begriffen: Das Weg ist mein Ziel.“

Tickets gibt es im Vorverkauf im Moorinformationszentrum, Altes Dorf 1b in Resse, und in der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf. Die Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro. An der Abendkasse zahlen Besucher 18 Euro für ein Ticket.

Von Stephan Hartung