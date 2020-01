Resse

„Lust auf Laster“ – so heißt das Programm von Kabarettistin Sia Korthaus, mit dem sie am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr im Moorinformationszentrum (Mooriz) an der Straße Altes Dorf 1b in Resse gastiert. Darin spricht sie über die vielen Verlockungen des Lebens und die kleine Sünden, die ihrer Ansicht nach oft den Reiz des Verbotenen hätten, aber gleichzeitig durchaus sexy seien.

Jeder sollte zu seinen Lastern stehen

„Jeder hat kleine oder große Laster“, ist sich Korthaus sicher. Ob es der Griff nach den ungesunden, aber schmackhaften Süßigkeiten ist oder ein Hang zur Unordnung. Wenn es nach der Kabarettistin geht, gibt es aber auch besonders unangenehme Eigenarten. Dazu zählen ihrer Ansicht nach etwa das Sammeln von Briefmarken und ein irrwitziger Putzwahn. Trotzdem solle jeder zu seinen Lastern stehen – so mache es zumindest auch Korthaus selbst.

Auf der Bühne schlüpft die Kabarettistin zudem in unterschiedliche Rollen wie die weise Oma Emmi, die dem Publikum hilfreiche Tipps für ein ausschweifendes Leben gibt: „Bewusstsein kann man nur entwickeln, wenn man das zwischendurch schon mal verloren hat.“ Und auch von ihren sexuellen Eskapaden erzählt Oma Emmi hemmungslos.

Ist die Handpuppe Britta ein Vamp?

Seit 2017 ist Korthaus mit ihrem Programm „Lust auf Laster“ in Deutschland unterwegs. Mit dabei ist immer auch ein kleiner Gaststar: die kleine, schüchterne Handpuppe Britta, die durchaus das Potenzial hat, sich in einen Vamp zu verwandeln und so das Publikum um den Finger wickeln kann.

Der Kabarettabend mit Sia Korthaus beginnt am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr im Mooriz. Restkarten sind in der Buchhandlung von Hirschheydt an der Straße Am Langen Felde 5 in Mellendorf für 16 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten mögliche Tickets 18 Euro.

Von Laura Beigel