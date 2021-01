Negenborn

Die Postkarte von Negenborn zeigt gleich zwei wichtige Stationen aus dem Leben von Käte (80) und Horst Engelke (84): die Negenborner Kapelle, in der sie am 17. Januar 1961 heirateten und das Gasthaus Zur Linde, das sie vom 1. Februar 1966 bis 2001 erfolgreich führten. Noch immer lebt das Paar, das seinen 60. Hochzeitstag feiert, im Ort und nimmt regen Anteil am Geschehen. „Wir konnten uns nie böse sein“, sagt Käte Engelke. Ehemann Horst ergänzt, dass eine konsequente Haltung, aber auch Maß halten weiterhelfen würden. In der Beziehung wie auch im Berufsleben.

Mit dem Abschlussball fing es an

„60 Mitglieder meiner Familie sind Tanzlehrer“, berichtet Käte Engelke. Klarer Fall, dass auch sie tanzen lernte. Nach dem Pflichtteil des Abschlussballs in der Abbensener Gaststätte Knop gesellte sich die Dorfjugend dazu, zum Beispiel Erich Gerberding mit einem Kumpel. „Wen hast du denn da mitgebracht?“, fragte Käte und lernte so Horst Engelke kennen.

Der Rückblick des Ehepaars ist eine Tour durch andere Moden und ungeschriebene Gesetze. So lebte ein junger Mann, der sich die Dorfschönheit angelte, immer dicht an einer Tracht Prügel seiner „Rivalen“. Der rustikal-plattdeutschen Schnack „Wie hackt use Heuner sölv“ (Wir hacken unsere Hühner selbst) übersetzt das wenig poetische Revierdenken der Wedemärker. Aber wo ein Gefühl ist, findet sich auch ein Weg. Horst Engelke überwand die Kilometer von der elterlichen Gaststätte Zum Waldeseck in Resse zu seiner Negenborner Liebsten einfach mit dem Fahrrad. Das war im Vergleich zu seinem VW Käfer die bessere Tarnung. „Wenn du das schaffst, schaffst du auch den Rest“, sagt er heute im Scherz.

Es gibt mehrere Hochzeitsbilder von der Eheschließung am 17. Januar 1961. Doch das Foto, auf dem Hund Mecki zur Braut hochguckt, ist bis heute das Lieblingsbild von Käte Engelke, die ein kurzes Brautkleid trägt. Quelle: privat

Doppelhochzeit in Negenborn

In der Gaststätte Waldeseck, die Horst mit seinen Eltern von 1957 bis 1962 gemeinsam betrieb, feierte das Paar Ostern 1959 Verlobung. „Ab da war Ruhe in Negenborn“, berichtet Käte Engelke und lacht verschmitzt. Knapp zwei Jahre später heiratete das Paar in der Negenborner Kapelle – sie im kurzen Brautkleid und er mit Zylinder. Hinter dem Brautpaar schritten Horsts Eltern, die am gleichen Tag Silberhochzeit feierten. „Heute würde ich das nicht mehr zusammenlegen. Alles drehte sich nur um uns, deine Eltern sind ein bisschen zu kurz gekommen“, blickt Käte Engelke zurück. „Aber damals war man pragmatisch. Eine Doppelhochzeit bedeutete, dass man die Gastwirtschaft nur zwei Tage schließen musste. Am 17. Januar kamen die geladenen Gäste, am Tag danach die Nachbarn“, beschreibt der 84-Jährige den dörflichen Brauch.

25 Jahre später versammelten sich zur Silberhochzeit von Käte und Horst sogar 200 Gäste in ihrem Gasthaus Zur Linde. So voll war der Saal nie wieder, sind sich die Gastgeber einig. Eigentlich war der Raum nur für 100 Gäste ausgelegt.

Mit Tochter wird der Donnerstag zum Familientag

Im November 1965 kam Tochter Anja an einem Donnerstag auf die Welt – fortan wurde der Donnerstag zum arbeitsfreien Familientag bei Engelkes. „Wir haben tolle Ausflüge unternommen, wunderschöne Dinge gemeinsam erlebt“, erzählt Horst Engelke. Nach dem Schulabschluss wollte die Tochter eine Lehre in der Gastronomie machen und später das elterliche Gasthaus übernehmen. „Sie hatte schon einen Ausbildungsplatz im Mövenpick am Kröpcke“, erinnert sich die 80-Jährige. Doch als Folge eines schweren unverschuldeten Verkehrsunfalls starb Anja als Beifahrerin mit 17 Jahren im Frühjahr 1983. „Das überwindet man nicht“, sagt Horst Engelke. Das Paar schweigt in Erinnerung an sein Kind.

Viele Arbeit, viel Spaß und auch manche aufregende Stunde bringt die Gastronomie mit sich: Käte und Horst Engelke mit ihrem Team. Links vorn Kätes Mutter, Käthe Bödecker. Quelle: privat

Nach viel Arbeit, vielen bewegenden und geselligen Erlebnissen wollen Engelkes am Sonntag ihre diamantene Hochzeit feiern. Drei Urkunden stehen schon edel gerahmt auf dem Tisch. „In unserem Leben war immer was los“, sagt Käte Engelke. Erlebnisse mit der Familie, Gästen, Mitarbeitern und Kollegen, die zu Freunden wurden. „Wenn sich eine exklusive Gesellschaft ansagte, haben wird die Kegelbahn gesperrt und als Garderobe genutzt – natürlich bewacht. Die Damen trugen kostbare Pelzmäntel“, erzählt ihr Mann.

Nach der Hochzeit trat er in die Negenborner Feuerwehr ein und folgte Käte in den Schützenverein. Seit 2001 sind sie im wohlverdienten Ruhestand und haben Glück: Sie leben bei Nichte Ute und Carsten Kleinert mit im Haus, was sie sehr zu schätzen wissen. Pläne haben sie auch: „Wenn Corona vorbei ist, treffen wir uns endlich wieder mit unseren Freunden von der Dehoga“, sagt Horst Engelke und hofft, dass das nicht mehr lange dauert.

Von Patricia Chadde