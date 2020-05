Bennemühlen

Bereits seit mehr als einem Jahr ist die Kapelle auf dem kommunalen Friedhof Am Klagesfeld in Bennemühlen gesperrt. Die Statik ist nicht mehr sicher. Die Gemeindeverwaltung plant seither die Sanierungsarbeiten. Jetzt gibt es auch einen Termin für den Startschuss: Voraussichtlich im Juni rückt eine Firma aus Liebenau im Landkreis Nienburg/ Weser an, um die gesamte Konstruktion zu erneuern.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Verwaltungsausschuss der Auftragsvergabe zugestimmt und damit grünes Licht für die Arbeiten gegeben. Im April 2019 hatte ein Statiker festgestellt, dass die gesamte Konstruktion marode und baufällig ist. Mit eindringender Feuchtigkeit habe dies jedoch nichts zu tun, sagt Gemeindesprecher Ewald Nagel. Der Statiker habe in der Zwischenzeit einen Plan erarbeitet, was an dem Dach und dem Kapellenturm alles gemacht werden muss. Zudem musste die Verwaltung die Arbeiten ausschreiben – „und das dauert alles“, berichtet Nagel. Insgesamt investiert die Kommune 155.000 Euro in die Kapelle.

Kirchengemeinde: Bislang gab es eine Beerdigung

Die Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen konnte seit der Sperrung im April 2019 die Kapelle auf dem Friedhof nicht mehr für Trauerfeiern nutzen. Pastor Maik Schwarz berichtet, dass es in der Zwischenzeit aber lediglich einen Trauerfall gegeben habe, der von der Kirchengemeinde seelsorgerisch betreut wurde. „In dem Fall wurde die Trauerfeier in der Friedhofskapelle in Elze durchgeführt.“ Anschließend seien alle mit ihren Autos nach Bennemühlen gefahren, um den Toten dort zu bestatten. Für die Familie sei es jedoch sehr traurig gewesen, dass sie ihren Angehörigen nicht bei einer Feier in der Bennemühler Kapelle verabschieden konnte. Ob es weitere, nicht kirchliche Beerdigungen gab, weiß der Pastor nicht.

Sollte es in nächster Zeit weitere Todesfälle geben und die Menschen in Bennemühlen beerdigt werden, wolle die Kirchengemeinde Schwarz’ Angaben zufolge im Einzelfall schauen, was möglich ist. Wegen der Corona-Pandemie mussten Trauerfeiern in den vergangenen Wochen unter freiem Himmel abgehalten werden.

Sanierung soll bis zum Spätsommer dauern

Bald soll die Kapelle wieder offen stehen. „Jetzt ist der Auftrag erteilt, aber es ist kein Enddatum festgelegt“, sagt Nagel. Das Rathaus rechnet damit, dass die Arbeiten im Spätsommer abgeschlossen werden können.

Von Julia Gödde-Polley